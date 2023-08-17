Общая площадь строящегося комплекса аэропорта «Ташкент-Восточный», предназначенного для официальных делегаций и деловых кругов, сократится на 130 га. Об этом было заявлено на презентации у президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 16 августа, сообщила его пресс-служба.

Уменьшение площади позволит снизить расходы на содержание аэропорта, говорится в сообщении.

Генеральный план аэропорта был доработан после поручений главы государства во время его посещения аэропорта 20 июля. Тогда сообщалось, что общая площадь территории аэропорта составит 693 га.

Шавкат Мирзиёев поручал «очень серьёзно и критически» пересмотреть проект, пересмотреть внешний вид аэровокзала и условий для приёма делегаций.

В аэропорту будут два терминала — для гостей высокого уровня и для бизнес-авиации, а также стоянка на 25 самолётов, ангары, административные и обслуживающие здания. Аэропорт будет оборудован современными радиотехническими и метеорологическими системами класса III-А по стандартам ИКАО, позволяющими совершать взлёт и посадку даже при неблагоприятных погодных условиях, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Проект реализуется согласно постановлению президента, принятому шесть лет назад, — 30 июня 2017 года. Размещавшаяся на аэродроме раньше военно-транспортная авиация была передислоцирована. В декабре 2018 года сообщалось, что завершение первого этапа проекта намечено на 2020 год.

Изначально планировалось строительство двух взлётно-посадочных полос длиной 4 км, но в итоге была оставлена только одна полоса. К настоящему времени она уже построена.

О сроках запуска аэропорта не сообщается.