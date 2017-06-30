Строительство терминала-4 аэропорта Ташкента приостановлено

Фото: Тимофей Каспаров / «Газета.uz»
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 июня подписал постановление о мерах по реализации проекта «Строительство современного аэропортового комплекса гражданской (деловой) авиации на базе аэродрома «Ташкент-Восточный». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Как отмечается в документе, решение принято «в целях развития аэропортовой инфраструктуры страны в соответствии с мировыми стандартами, совершенствования условий для полетов гражданской (деловой) авиации, а также обеспечения организации встреч и проводов иностранных делегаций на высшем уровне».
В постановлении отмечается, что международный аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова имеет «ограниченный потенциал для перспективного развития полетов гражданской (деловой) авиации и организации встреч и проводов иностранных делегаций на высшем уровне».
Из документа становится известно, что реализация инвестиционного проекта «Строительство нового международного пассажирского терминала аэропорта города Ташкента (Ташкент-4)» временно приостановлена. Причины — его нахождение в черте города «требует сноса жилых и нежилых строений, переноса участка канала Карасу, отселения граждан, что приводит к определенным нареканиям со стороны населения, проживающего в районе проведения строительных работ».
Для повышения эффективности функционирования инфраструктуры, а также кардинального улучшения качества обслуживания пассажиров, прибывающих международными рейсами, предусматривается увеличение пропускной способности международного аэропорта Ташкента имени Ислама Каримова путем реконструкции бывшего здания местных воздушных линий, с оснащением его необходимым технологическим оборудованием, предназначенным для обслуживания пассажиров и их багажа.
Учитывая, что инфраструктура аэродрома «Ташкент-Восточный» располагает базовыми условиями, одобрено решение НАК «Узбекистон хаво йуллари», Государственного комитета по архитектуре и строительству и хокимията Ташкентской области о создании на его базе современного аэропортового комплекса по обслуживанию полетов гражданской (деловой) авиации и организации встреч и проводов иностранных делегаций на высшем уровне.
Военно-транспортная авиация с аэродрома «Ташкент-Восточный» будет передислоцирована.
Источниками финансирования проекта определены займы зарубежных финансовых институтов, а также собственные средства «Узбекистон ҳаво йуллари» — в части финансирования проектно-изыскательских работ.
Рабочую группу по вопросам реализации проекта строительства аэропортового комплекса на базе аэродрома «Ташкент-Восточный» возглавил премьер-министр Абдулла Арипов. В ее задачи включена координация деятельности министерств и ведомств по своевременному и оперативному решению всего комплекса вопросов, связанных с реализацией проекта. Особое внимание будет уделено качеству разработки технического задания, с учетом применения передовых энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также выполняемых проектных и строительно-монтажных работ.
При необходимости в рамках реализации проекта на конкурсной основе будут привлекаться независимые квалифицированные зарубежные эксперты и иностранные организации для определения современных проектных решений, с учетом обеспечения требований безопасности полетов, сопровождения и технического надзора за ходом реализации проекта, включая зарубежные специализированные подрядные организации.
Международный пассажирский терминал «Ташкент-4» планировалось построить до конца 2019 года. Стоимость проекта, реализуемого при поддержке правительства Республики Корея, составляла более 336 млн долларов.
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Комментарии
ух ты!
Не уверен, но по моему уже много успели сделать, но на самом деле похоже что верное решение, к сожалению сразу не разработали в Кибрае. Ждем дополнений к статье и ответ на следующий вопрос: будет ли применяться проект Ю. Кореи или новый проект? Так как в документе указано без ТЭО, доработка проекта по ходу дела — цитата: “разработку предпроектной документации в одностадийном порядке, без предварительного технико-экономического расчета, с утверждением технико-экономического расчета проекта;
осуществлять до 1 февраля 2018 года строительно-монтажные работы с одновременной разработкой проектно-сметной документации;“
А корейский проект уже вроде как утвердили и все просчеты сделали..
вот оно, поистине, становление интересов народа превыше всего: резонность того что решения правительство могут “приводить к определенным нареканиям со стороны населения, проживающего в районе проведения строительных работ“ = и на основание сего правительство добросовестно пересматривает свое решение..
о, ты, вторая декада нового тысячелетия — ты настолько полна эпохальными событиями!
а скажите, пжл, аэродром “Ташкент-Восточный“ — это не на Сергелях который или это тузеловский?