Строительство терминала-4 аэропорта Ташкента приостановлено

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 июня подписал постановление о мерах по реализации проекта «Строительство современного аэропортового комплекса гражданской (деловой) авиации на базе аэродрома «Ташкент-Восточный». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается в документе, решение принято «в целях развития аэропортовой инфраструктуры страны в соответствии с мировыми стандартами, совершенствования условий для полетов гражданской (деловой) авиации, а также обеспечения организации встреч и проводов иностранных делегаций на высшем уровне».

В постановлении отмечается, что международный аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова имеет «ограниченный потенциал для перспективного развития полетов гражданской (деловой) авиации и организации встреч и проводов иностранных делегаций на высшем уровне».

Из документа становится известно, что реализация инвестиционного проекта «Строительство нового международного пассажирского терминала аэропорта города Ташкента (Ташкент-4)» временно приостановлена. Причины — его нахождение в черте города «требует сноса жилых и нежилых строений, переноса участка канала Карасу, отселения граждан, что приводит к определенным нареканиям со стороны населения, проживающего в районе проведения строительных работ».

Для повышения эффективности функционирования инфраструктуры, а также кардинального улучшения качества обслуживания пассажиров, прибывающих международными рейсами, предусматривается увеличение пропускной способности международного аэропорта Ташкента имени Ислама Каримова путем реконструкции бывшего здания местных воздушных линий, с оснащением его необходимым технологическим оборудованием, предназначенным для обслуживания пассажиров и их багажа.

Учитывая, что инфраструктура аэродрома «Ташкент-Восточный» располагает базовыми условиями, одобрено решение НАК «Узбекистон хаво йуллари», Государственного комитета по архитектуре и строительству и хокимията Ташкентской области о создании на его базе современного аэропортового комплекса по обслуживанию полетов гражданской (деловой) авиации и организации встреч и проводов иностранных делегаций на высшем уровне.

Военно-транспортная авиация с аэродрома «Ташкент-Восточный» будет передислоцирована.

Источниками финансирования проекта определены займы зарубежных финансовых институтов, а также собственные средства «Узбекистон ҳаво йуллари» — в части финансирования проектно-изыскательских работ.

Рабочую группу по вопросам реализации проекта строительства аэропортового комплекса на базе аэродрома «Ташкент-Восточный» возглавил премьер-министр Абдулла Арипов. В ее задачи включена координация деятельности министерств и ведомств по своевременному и оперативному решению всего комплекса вопросов, связанных с реализацией проекта. Особое внимание будет уделено качеству разработки технического задания, с учетом применения передовых энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также выполняемых проектных и строительно-монтажных работ.

При необходимости в рамках реализации проекта на конкурсной основе будут привлекаться независимые квалифицированные зарубежные эксперты и иностранные организации для определения современных проектных решений, с учетом обеспечения требований безопасности полетов, сопровождения и технического надзора за ходом реализации проекта, включая зарубежные специализированные подрядные организации.

Международный пассажирский терминал «Ташкент-4» планировалось построить до конца 2019 года. Стоимость проекта, реализуемого при поддержке правительства Республики Корея, составляла более 336 млн долларов.