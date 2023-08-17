Янгиюльский район Ташкентской области стал лидером по сжиганию стерни на полях после уборки урожая пшеницы. Об этом на сессии районного кенгаша 17 августа заявил хоким области Зойир Мирзаев.

«Янгиюльский район стал „чемпионом“ по сжиганию стерни на освободившихся от пшеницы землях — 171 га. Урожайность тоже ниже прогнозов», — отметил он.

В июле в Ташкенте неоднократно ощущался запах гари и наблюдался дым. Власти тогда не комментировали ситуацию. СМИ публиковали фото и видео горящих полей недалеко от столицы. В Генпрокуратуре заявляли, что совместно с Минэкологии изучают ситуацию.

Зойир Мирзаев заявил, что в Янгиюльском районе нет ни одного предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции.

Он отметил, что в 2023 году объём производства промышленной продукции снизился на 8%. В районе зарегистрировано 7900 безработных граждан. 12 тысяч жителей работают за границей в качестве трудовых мигрантов.

По его словам, в 51 махалле не хватает парикмахерских, в 53 махаллах — салонов красоты. За счёт льготных кредитов открыты 315 субъектов малого бизнеса, но всего освоено только 65% выделенных средств.

«Считаю, что первый заместитель хокима района не соответствует своей должности, и рекомендую освободить его с поста», — заявил глава области.

Он указал на тяжёлую ситуацию в махаллях «Ибрат», «Сохибкор» и «Янгиюль».

По его словам, в Янгиюльском районе созданы три промышленные зоны, где планируется реализация 27 проектов на сумму 4,2 трлн сумов. Однако из-за задержек в реализации 11 проектов не было создано 1200 рабочих мест.

«В хокимите Янгиюльского района привыкли менять заместителей хокимов как носки. За два года сменились семь заместителей хокима по строительству. Но это не [помогло] привести в порядок сферу строительства. Это очень печальная ситуация», — заявил хоким Ташкентской области.

Район занимает последнее место в области по охвату дошкольным образованием. В сельском хозяйстве накопились проблемы, особенно это было заметно во время сбора урожая пшеницы. Без помощи областных организаций урожай был бы потерян, сказал Зойир Мирзаев.

Глава администрации области заявил, что будет проведён анализ, чтобы решить, останутся ли на своих постах заместители хокима района. Результаты изучения представят депутатам.

Как мы писали , на сессии кенгаша новым хокимом Янгиюльского района был утверждён Одилжон Атауллаев.

В начале августа сменился также хоким города Янгиюля. Руководить городом с приставкой и. о. был назначен бывший замминистра экономики и финансов Узбекистана Дилшод Султанов. Зойир Мирзаев называл главными проблемами Янгиюля обеспечение энергией и вывоз отходов, пообещав организовать масштабную акцию по очистке города.