Одилжон Касимович Атауллаев на сессии кенгаша народных депутатов 17 августа утверждён новым хокимом Янгиюльского района Ташкентской области, сообщила пресс-служба областной администрации. Депутаты поддержали кандидатуру, выдвинутую хокимом области.

Одилжон Атауллаев родился в 1980 году в Сурхандарьинской области. В 2008 году окончил Андижанский государственный университет.

До назначения работал начальником отдела занятости и сокращения бедности города Нурафшан, а до этого — помощником хокима Нурафшана.

Ранее мы писали, что президент поручил уволить хокимов 10 районов, включая хокима Янгиюльского района Улугбека Ялгашова, из-за неудовлетворительного инвестиционного климата.