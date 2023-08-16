Министерство юстиции Узбекистана отказало в государственной регистрации демократической партии «Хакикат, тараккиёт ва бирдамлик» («Правда, развитие и единство»), повторно рассмотрев заявление и прилагаемые документы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Минюст получил заявления от партии и подписи голосов граждан 14 и 17 июля. По данным министерства, партия в заявлении от 14 июля предоставила 9828 подписей граждан, в том числе:

подписи 10 человек, которые умерли до учредительной конференции политической партии;

13 несовершеннолетних;

1157 человек, ошибочно подписавшихся под проектом «Открытый бюджет» для получения средств на асфальтирование махаллей и обновление системы канализации, а затем отозвавших свои подписи;

1190 человек, личность которых не установлена в связи с отсутствием персональных данных;

5816 лиц, подписи которых получены в электронной форме, что не предусмотренно законодательством. Минюст утверждает, что более 1000 подписей, полученных в электронной форме, находятся в списке подписей, ранее представленном в министерство;

359 человек, который не изъявляли желания создать партию и ничего не подписывали;

22 лица, признанных судом недееспособными;

137 человек, не проживающих в Узбекистане;

подписи 46 лиц, указанных в подписном листе, были уже представлены в министерство для регистрации партии 15 мая 2023 году (то есть продублированы).

Ещё 1388 подписей были представлены 17 июля — после завершения трёхмесячного срока с момента начала деятельности организационного комитета партии (с 16 апреля).

Общее количество подписей граждан, изъявивших желание вступить в партию в соответствии с законом и добровольно поданных в министерство оргкомитетом партии, согласно министерству, составило 2517.

По законодательству, для создания политической партии необходимо наличие не менее 20 тысяч подписей граждан, проживающих не менее чем в восьми территориальных субъектах страны, включая Каракалпакстан и Ташкент, и намеренных объединиться в партию.

В связи с недостаточным количеством подписей Минюст отказал в регистрации партии. «Хакикат, тараккиёт ва бирдамлик». Она может обжаловать решение в Верховном суде, указали в министерстве.

Это третья попытка Хидирназара Аллакулова зарегистрировать партию. Политическая организация 15 мая также подавала заявку, однако Минюст также отказал в регистрации из-за недостаточного числа подписей. Тогда партия предоставила 10777 подписей граждан, но действительными были признаны только 1439.

В 2021 году он пытался зарегистрировать партию «Хакикат ва тарракиёт» («Правда и развитие»), но также получил отказ из-за недостаточного количества подписей.

В мае Аллакулов сообщал, что подвергся избиению в Андижане во время сбора голосов для регистрации партии.

Ранее министр юстиции Узбекистана Акбар Ташкулов заявил, что 20 тысяч подписей для регистрации партии — это не много. «Если каждые 5 или 10 тысяч человек будут открывать партии, сколько их станет?» — сказал он. Политолог Камолиддин Раббимов назвал позицию министра «полностью авторитарной».