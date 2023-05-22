Председатель партии «Хакикат, тараккиёт ва бирдамлик» («Правда, развитие и единство») Хидирназар Аллакулов мог подвергнуться избиению в Андижане 21 мая при сборе голосов для регистрации партии. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира в YouTube.

В воскресенье в парке Алишера Навои организационный комитет партии собирал подписи, необходимые для регистрации партии. В это время к ним подошла группа мужчин и женщин, которая начала задавать вопросы про программу партии, обвинила в отсутствии идей и целей для решения текущих проблем, а затем — в коррупции и фальсификации голосов. Один мужчина из группы крикнул: «Нам достаточно нашего президента, больше никто не нужен».

Хидирназар Аллакулов во время эфира несколько раз отмечал, чтобы его сторонники не поддавались на провокации и не вставали с места, поскольку весь процесс снимается на камеру.

В какой-то момент начался конфликт, кто-то выхватил вазу с цветами, забрал стул, перевернул стол, за которым сидели представители партии, затем началась потасовка, участником которой оказался и Аллакулов. За оператором, который снимал инцидент, гонялся мужчина, который кричал, чтобы он прекратил съёмку. Нанесение ему телесных повреждений не попало на камеру, однако он был испачкан в грязи, а на левой ноге была небольшая рана.

В ситуацию вмешались сотрудники правоохранительных органов.

Лидер партии и его соратники позже посетили прокуратуру и УВД Андижанской области, где требовали встречу с их руководителями, а также возврата изъятых телефонов. Сотрудники правоохранительных органов общались с ними вежливо и предлагали написать заявление или зайти на приём, однако Аллакулов отвечал эмоционально и отвергал эти предложения.

УВД Андижанской области заявило, что изучает факт нарушения общественного порядка в парке Алишера Навои.

Хидирназар Аллакулов — доктор экономических наук, профессор, бывший ректор Термезского государственного университета (в 2002—2004 годах). В июне 2020 года он сообщил о начале процесса создания партии «Хакикат ва тараккиёт» («Правда и развитие»). В интервью главному редактору газету «Адабиёт» Бахтиёру Кариму, опубликованному BBC Uzbek, он заявлял о желании баллотироваться в президенты на выборах в 2021 году.

В середине марта 2021 года Аллакулов сообщил о срыве собрания партии группой женщин и блогеров. Позже появились сообщения, что он подвергся нападкам в подъезде своего дома.

В июне 2021 года Министерство юстиции отказало в государственной регистрации партии «Хакикат ва тараккиёт» — согласно официальному сообщению, из-за отсутствия достаточного количества подписей и нарушения требований законов «О политических партиях» и «О негосударственных некоммерческих организациях».

16 апреля был создан организационный комитет партии «Хакикат, тараккиёт ва бирдамлик» (у неё имеется сайт), который, согласно закону, может действовать не более трёх месяцев со дня формирования, то есть до 17 июля. До этого срока партия должна собрать более 20 тысяч голосов, а также разработать программу и устав.