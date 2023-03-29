Министр юстиции Узбекистане Акбар Ташкулов на пресс-конференции 28 марта ответил (видео) на вопросы касательно сложности регистрации политических партий в стране, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Согласно закону «О политических партиях», для регистрации партии необходимо наличие не менее 20 тысяч подписей граждан, проживающих не менее чем в восьми территориальных субъектах, включая Каракалпакстан и Ташкент.

Журналист, задавшая вопрос, отметила, что в последнее время было несколько попыток зарегистрировать партии, но они не смогли собрать требуемое число голосов, которое становится барьером. По её словам, в других странах требуется меньше 20 тысяч голосов. Она спросила, планирует ли Министерство юстиции пересмотреть это требование для регистрации партий.

«На наш взгляд, 20 тысяч — это не много. Сколько процентов от численности населения это составляет? Если численность населения составляет 36 миллионов человек, то это меньше 1%. Это очень мало, то есть нормально. Мы изучали опыт других стран. Они тоже не сильно отличаются от нас. Представьте, если каждые 5000 или 10 тысяч людей будут открывать партии, сколько будет партий? Они даже не дойдут до нормы при выборах. Поэтому есть такие барьеры», — заявил министр.

Он отметил, что партия — это организация, которая представляет интересы большей части населения и их политико-правовые взгляды, поэтому «во всём мире есть ограничения по количеству [подписей]».

По его словам, в последнее время Минюст не получал обращений о регистрации партии. «Необходимо соответствовать порядку и требованиям законодательства… Пусть объединят 20 тысяч людей, вопросов нет. Нужно собрать их подписи. Подписи должны быть законными», — сказал Акбар Ташкулов.

В июне 2021 года Минюст отказал в государственной регистрации социал-демократической партии «Хакикат ва тараккиёт» («Правда и развитие») из-за недостаточного количества подписей и «нарушения требований законов о политических партиях и о негосударственных некоммерческих организациях».

Реакция

Политолог Камолиддин Раббимов в своём комментарии назвал позицию, озвученную министром юстиции, «полностью авторитарной».

«В Узбекистане вот уже тридцать лет существует официальная пятипартийная, а де-факто однопартийная система. Причина, по которой я говорю „однопартийная“, заключается в том, что партии не борются друг с другом, а действия правительства они вообще не могут расследовать», — отметил он.

Каждая политическая система имеет фундаментальную философию, подчеркнул эксперт.

«Если партии многочисленны и активны, значит, народ контролирует государство, парламент и исполнительную власть. Если создание партий усложнено, значит, не работает элементарный демократический механизм. Согласно демократическому правилу, народ формирует партии, которые сам хочет, и беспрепятственно выдвигает свои идеи и программы на выборах, а если получает голоса, становится властью», — написал Камолиддин Раббимов.

Он напомнил, что количество подписей, необходимое для открытия партии в соседнем Казахстане, было сокращено с 20 тысяч до 5 тысяч. За последние три года Минюст Казахстана получил 18 заявлений о регистрации новых партий. Некоторые из них зарегистрировались и прошли в парламент.

«В Узбекистане, население которого вдвое больше, даже после 2016 года не удавалось зарегистрировать ни одного партийного проекта. Опять оправдывают этот барьер в 20 тысяч подписей. Ещё и общество обвиняют… Страх перед волеизъявлением народа всё ещё остаётся. На самом деле можно было сохранять и укреплять лидерство, удовлетворяя интересы общества», — считает Камолиддин Раббимов.