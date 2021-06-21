Министерство юстиции Узбекистана отказало в государственной регистрации социал-демократической партии «Хакикат ва тараккиёт» («Правда и развитие»), дважды рассмотрев заявление и прилагаемые документы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста, полученном «Газетой.uz».

В министерстве отметили, что документы были поданы с нарушением требований законов «О политических партиях» и «О негосударственных некоммерческих организациях».

Инициаторами было собрано всего 9873 подписи, в то время как по закону «О политических партиях» для регистрации необходимо наличие не менее 20 тысяч подписей граждан, проживающих не менее чем в 8 территориальных субъектах (областях), включая Каракалпакстан и Ташкент.

К списку из 7675 граждан, подписавших заявление 7 апреля 2021 года, прилагалось дополнительно 944 подписей, а к заявлению от 7 июня — 1254 подписей, сообщили в Минюсте. Кроме того, выяснилось, что в списке указаны подписи 42 умерших людей.

«Поскольку вышеупомянутые подписи были собраны по разным причинам, не связанным с формированием партии, на сегодняшний день в министерство поступило в общей сложности 2292 обращения от граждан с просьбой о не учете (отмене) подписей. Исходя из этого, в государственной регистрации социал-демократической партии „Хакикат ва тараккиёт“ было отказано», — говорится в сообщении.

В Минюсте также напомнили, что согласно статье 6 закона «О политических партиях» организационный комитет имеет право действовать не более 3 месяцев со дня его создания, в связи с чем «по истечении установленного срока оргкомитет должен прекратить свою деятельность и приостановить сбор подписей».

О «Хакикат ва тараккиёт»

О начале процесса создания партии «Хакикат ва тараккиёт» стало известно в июне 2020 года. Лидер партии Хидирназар Аллакулов (доктор экономических наук, профессор, бывший ректор Термезского государственного университета в 2002—2004 годах) в интервью главному редактору газету «Адабиёт» Бахтиёру Кариму, опубликованному BBC Uzbek, заявлял о желании баллотироваться в президенте на выборах в 2021 году.

По заявлению Хидирназара Аллакулова, действующие в стране политические партии не в состоянии изменить ситуацию в интересах народа, потому что «управляются и финансируются нынешним правительством».

«Эти партии и их программы считают своим приоритетом служить интересам определенных социальных групп, а не интересам целой нации», — приводит его слова BBC Uzbek. Он также заявил, что начатые после августа 2016 года «реформы застопорились».

В середине марта Хидирназар Аллакулов заявлял о срыве собрания партии группой женщин и блогеров. Позже появились сообщения, что он подвергся нападкам в подъезде своего дома.