Министерство экономики и финансов (МЭФ) в публикации «Бюджет для граждан» рассказало об источниках покрытия дефицита бюджета в 2022 году.

В прошлом году доходы консолидированного бюджета составили 286,5 трлн сумов, что на 31,9 трлн сумов (12,5%) больше прогноза. Расходы превысили 321,7 трлн сумов, что на 41,6 трлн сумов (+14,8%) выше прогнозного показателя.

В результате сформировался дефицит бюджета в размере 35,22 трлн сумов, что на 9,7 трлн сумов больше, чем ожидалось в начале года.

Изначально законом был установлен предельный размер дефицита консолидированного бюджета (включает в себя госбюджет, бюджеты государственных целевых фондов, внебюджетные фонды бюджетных организаций и средства Фонда реконструкции и развития) в пределах 3% к ВВП, однако в конце года правительство сообщило, что не укладывается в лимит, и парламент увеличил его до 4%. Парламент также одобрил увеличение расходов госбюджета Узбекистана в 2022 году на 22,9 трлн сумов (2 млрд долларов).

МЭФ объясняет рост расходов госбюджета дополнительными расходами на социальную поддержку населения, увеличением объёмов инвестиций в социальную и производственную инфраструктуру, а также реализацией мер по поддержке экономики.

Рост доходов обусловлен восстановлением экономики после пандемии коронавируса и отмены карантинных ограничений, а также сохранением высоких мировых цен на драгоценные металлы.





63,5% бюджетного дефицита было покрыто за счёт внешних займов, в том числе за счёт кредитов международных финансовых институтов и выпуска еврооблигаций — 16,66 трлн сумов, займов на реализацию государственных целевых программ — 5,73 трлн сумов.

Остальная сумма пришлась на внутренние источники финансирования — 10,87 трлн сумов: доходы от приватизации госактивов — 4,5 трлн сумов, выпуск гособлигаций — 6, 37 трлн сумов, а также остаток средств на начало года — 1,95 трлн сумов.

Отметим, что за первые шесть месяцев 2023 года расходы госбюджета Узбекистана превысили его доходы на 29 трлн сумов ($2,5 млрд). Дефицит составил почти 6,2%, хотя по итогам 2023 года прогнозировался профицит. На этом фоне проектом постановления президента предлагается увеличить предельный размер дефицита консолидированного бюджета в 2023 году с 3% до 5% ВВП, или до 53,4 трлн сумов.

По итогам 2022 году совокупный госдолг составил 29,2 млрд долларов (36,2% к ВВП) и увеличился на 2,9 млрд долларов за год.