Министерство экономики и финансов представило информационное издание «Бюджет для граждан», посвящённый бюджету Узбекистана на 2023 год (.pdf).

В Минэкономики напомнили, что госбюджет на этот год формировался «в условиях глобальных потрясений и нарастающей экономической неопределённости».

Ожидается, что из-за внешних угроз экономика будет расти меньшими темпами, чем планировалось. Если в прошлом году в Узбекистане экономический рост составил 5,7%, то в 2023 году прогнозируется замедление темпов роста ВВП до 5,3%, но с восстановлением экономической активности в 2024—2025 годах рост ожидается на уровне 5,6% и 6% соответственно.





Основной раздел «Бюджета для граждан» посвящён прогнозу доходов, параметрам расходов и дефициту госбюджета. Доходы прогнозируются на уровне 232,6 трлн сумов, или 21,8% к ВВП (в 2022 году — 202,05 трлн сумов, или 22,7% к ВВП).

Рост доходов ожидаются на фоне снижения общей налоговой нагрузки, связанной со снижением ставок отдельных видов налогов, с 22,7% до 21,8% к ВВП, а также отмены ряда налоговых льгот.

Читателям представлены основные направления налогово-бюджетной политики на 2023 год, прогноз доходов госбюджета в разрезе источников и факторы, влияющие на их поступление. В частности, основная часть поступлений придётся на НДС (63,7 трлн сумов) и налог на прибыль (42,8 трлн сумов).





При прогнозировании прямых налогов учитывались темпы экономического роста, ввод в действие новых производственных мощностей и рост зарплаты.

Также представлена информация об объёме и направлениях расходов бюджетных средств в 2023 году. Расходы утверждены в размере 257,7 трлн сумов, или 24,1% к ВВП (в 2022 году — 236,6 трлн сумов или 26,6% ВВП).





«Приоритетом в расходной части остаётся социальная сфера и социальная защита населения. В условиях повышения уровня инфляции (в 2022 году — 12,3%, в 2023 году ожидается 9,5%) потребуется направить больше средств на финансирование данной сферы, включая повышение заработной платы, пенсий и социальных пособий. В 2023 году социальные расходы составят 50,4% (129,9 трлн сумов) от общих расходов госбюджета», — говорится в сообщении.

Практика инициативного бюджетирования (в рамках проекта «Открытый бюджет») будет расширена за счёт увеличения выделяемых на эти цели бюджетных средств. Читатели смогут узнать, какие объёмы средств местных бюджетов планируется распределять с непосредственным участием граждан, учитывая их мнения и предложения.

Раздел завершается информацией о дефиците бюджета и источниках его покрытия. Для обеспечения стабильности госбюджета в среднесрочной перспективе планируется поэтапное снижение дефицита: в 2023 году — 3%, в 2024 году — 2,7%, в 2025 году — 2,2%.

Последний раздел публикации посвящён вопросам состояния государственного долга и управления им. Здесь представлена информация о динамике и прогнозируемом объёме государственного внешнего и внутреннего долга, который «остаётся на приемлемом для макроэкономической стабильности уровне».

В частности, если по итогам 2022 году совокупный госдолг составил 29,2 млрд долларов (+$2,9 млрд за год) или 36,2% к ВВП, то на конец 2023 года показатель прогнозируется на уровне 32,1 млрд долларов (35,7% к ВВП).