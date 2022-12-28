Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 36-м пленарном заседании 27 декабря одобрил поправки в госбюджет 2022 года, которые предусматривают увеличение расходов на 22,95 трлн сумов.

«Газета.uz» ранее подробно рассказывала, на какие направления и сколько планируется выделить из госбюджета.

Председатель Комитета Сената по вопросам бюджета и экономических реформ Эркин Гадоев указал, что на социальную сферу выделяется 8,7 трлн сумов, из них на сферу образования — 1,4 трлн сумов, здравоохранения — 0,5 трлн сумов, на социальную поддержку населения — 6,2 трлн сумов.

Кроме того, для финансирования отраслей экономики выделяется 10,8 трлн сумов, а также 700 млрд сумов — на поддержку предпринимательства.

Дополнительно выделяются средства в размере 3,7 трлн сумов на финансирование мероприятий по решению актуальных проблем, «негативно влияющих на настроение населения в махаллях», сказал сенатор. Речь идёт о 2,7 трлн сумов на проекты развития инфраструктуры в махаллях, а также 784 млрд сумов на развитие инфраструктуры махаллей, где условия признаны неудовлетворительными.

На пособия предусматривается выделение ещё 3,3 трлн сумов — эти средства идут на увеличения минимальных потребительских расходов с 440 тысяч до 500 тысяч сумов при увеличении числа получателей пособий с 1,3 миллиона до 2 миллионов человек.

На поддержку женщин выделяется 644 млрд сумов.

Почти половина из суммы планируемых расходов — 9,2 трлн сумов — пойдёт на покрытие отрицательной разницы между продажей и покупкой газа, а также расходов по его транспортировке.

404,7 млрд сумов направят на возмещение убытков, сформировавшихся из-за применения пониженных тарифов на теплоснабжение в Ташкенте. Средства получит хокимият столицы, чтобы компенсировать расходы, связанные с тарифами, в рамках государственно-частного партнёрства с компанией Veolia, получившей в управление систему теплоснабжения города.

Против этого выступали некоторые депутаты и Счётная палата, но в Минфине объяснили это тем, что в местном бюджете нет денег, хотя по итогам первого полугодия там оставалось 1,3 трлн сумов.

В связи с увеличением госрасходов предельный размер дефицита консолидированного бюджета повышен с 3% до 4%, предельный чистый объём государственных ценных бумаг, выпускаемых от имени Узбекистана, — с 6 трлн до 12 трлн сумов.

Сенаторы большинством голосов одобрили поправки в госбюджет, 3 члена Сената выступили против, 2 воздержались.