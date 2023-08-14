Около 100 граждан Таджикистана, отбывавших наказание в российских тюрьмах, были отправлены на войну в Украине. Об этом сообщает ASIA-Plus со ссылкой на заявление министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзоду.

При этом, как сказал глава таджикского МВД, Россия не предоставляет Таджикистану информацию по этому вопросу и между странами нет соглашения об обмене такими данными. Судьба этих граждан в сообщении не уточняется.

Издание отмечает, что это первый случай, когда должностное лицо в Таджикистане раскрывает приблизительное число осуждённых в РФ граждан страны, которых завербовали в российскую армию.

Ранее Русская служба BBC публиковала расследование, в котором утверждалось, что на войне в Украине с российской стороны погибло не менее 93 граждан стран Центральной Азии: 19 из Кыргызстана, 34 из Узбекистана и 40 из Таджикистана. Все они были завербованы из российских тюрем, чаще всего в ЧВК «Вагнер».

Правозащитник из Таджикистана Каримджон Ёров в январе рассказывал телеканалу «Настоящее время», что получил около 200−250 обращений от таджикистанцев в тюрьмах России и их родных, которые сообщили о попытке завербовать их на войну. Всего, по его словам, в тюремном заключении в России находятся до 10 тысяч граждан Таджикистана.

Министерство труда, миграции и занятости Таджикистана заявляло в феврале, что граждане страны, содержавшиеся в российских тюрьмах, сами подписывают соглашения об участии в войне против Украины.