На войне в Украине с российской стороны погибло не менее 93 граждан стран Центральной Азии: 19 из Кыргызстана, 34 из Узбекистана и 40 из Таджикистана. Такие цифры приводятся в расследовании Русской службы BBC «„Как рабов, на убой“. Почему мигранты из Центральной Азии оказываются под Бахмутом».

«Иногда семьям погибших наёмников удаётся забрать их тела из России домой», — говорится в тексте.

Материал BBC посвящён трудовым мигрантам, которые попали на войну из российских тюрем, где их вербовала частная военная компания «Вагнер». В нем рассказаны истории нескольких кыргызстанских семей, мужчины из которых были осуждены в России за различные преступления, отправились из тюрем в Украину и погибли.

Юрист Мирлан Акылбеков, защищающий мигрантов в суде, рассказал, что летом 2022 года узнал от соотечественников-заключённых, с которыми поддерживал связь, что ЧВК «Вагнер» занимается вербовкой в местах лишения свободы.

«Сначала их просто начали настойчиво просить, — сказал он. — Мол, есть условия, что вы можете заранее освободиться, амнистию получить. И они с нами советовались. А вот после 28 сентября их в добровольно-принудительном порядке начали записывать [в ЧВК]. В начале октября позвонил наш клиент (он нашёл кредитную карту, сходил с ней в магазин купил продукты, и за это его осудили на 4 года за кражу). Он нам позвонил [из мест заключения] и сказал, что [когда приехали вербовщики] заключённых разделили — отделили всех приезжих — киргизов, узбеков, таджиков, в отдельное здание их посадили и требовали, чтобы они подписывали [контракт]. И аргументы были такие: „Вот, вы бесплатно здесь едите, а надо отрабатывать“. А отрабатывать как? Надо съездить [на войну], а по возвращении, мол, мы амнистируем вас и вы будете на свободе».

В октябре 2022 года «Газета.uz» также писала о том, как граждан Узбекистана, находящихся в России на заработках и в тюрьмах, вербуют для отправки на войну с Украиной. По данным на тот момент, каждый день более 10 граждан Узбекистана сталкивались с проблемой мобилизации в России.

В марте этого года Служба государственной безопасности сообщила, что житель Элликкалинского района Каракалпакстана, отбывавший тюремный срок в России, погиб в Украине. Его отправили на строительные работы на оккупированные РФ территории, в место, где он находился, попал снаряд.

О смерти ещё одного гражданина Узбекистана в Украине стало известно недавно, в мае. Он был «мобилизован» из российской тюрьмы. Его мать рассказала, что он не хотел отправляться на войну, но его заставили.

Напомним, наёмничество и военная служба в иностранных государствах являются в Узбекистане уголовно наказуемыми преступлениями.