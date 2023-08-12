Эркин Мадорбекович Мухитдинов на сессии кенгаша народных депутатов 12 августа утвёржден хокимом Ахангаранского района Ташкентской области, сообщила пресс-служба областной администрации.

В мероприятии приняли участие советник президента по вопросам государственной службы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах Гофуржон Мирзаев и хоким области Зойир Мирзаев.

Эркин Мухитдинов родился 30 июля 1976 года в Андижане. Окончил Андижанский государственный институт экономики и управления (1997), Банковско-финансовую академию (2000), японскую Высшую школу Института развивающихся экономик IDEAS-JETRO (2007).

Работал начальником фронт-офиса Андижанского отделения Национального банка ВЭД (1999−2001), заместитель управляющего Мархаматским филиалом Андижанского отделения НБУ (2001−2001), управляющим Андижанским филиалом банка «Турон» (2001−2003), консультантом председателя правления банка «Турон» (2003−2003).

Он также занимал должности начальника группы Формирования депозитной политики и эффективного использования денежных ресурсов Института прогнозирования и либерализации банковско-финансовой системы при Центральном банке (2003−2005), заместителем директора Департамента монетарных операций, Департамента управления международными резервами Центробанка (2006−2008).

Был ведущим специалистом и главным специалистом в секторах Кабинета Министров по вопросам экономики и внешнеэкономических связей (2008−2010), консультантом службы государственного советника по вопросам социально-экономической политики президента (2010−2011), консультантом сектора по социальным вопросам и уровню жизни населения службы по координации социально-экономической политики аппарата президента (2011- 2012), ведущим консультантом сектора по социальным вопросам и уровню жизни населения этой службы (2012−2017), а затем заведующим сектором по вопросам занятости и уровня жизни населения этой службы.

В 2017—2022 года работал первым заместителем министра занятости и трудовых отношений, а после проведения административной реформы в конце прошлого года — заместитель министра занятости и сокращения бедности.





Предыдущий хоким Абдурасул Абдуллаев, работавший на этой должности с сентября 2020 года, назначен первым заместителем хокима Ташкентской области.

Он родился в 1968 году в Китабской районе Кашкадарьинской области. Окончил Ташкентский институт народного хозяйства (ныне — Ташкентский государственный экономический университет). В разные годы работал председателем правления «Узпромстройбанка», «Ипотека-банка» и Народного банка.

Ранее президент поручил уволить бывшего первого заместителя хокима Ташкентской области Музаффара Файзиева, ответственного за сокращение бедности, за низкие показатели экспорта некоторых товаров и промышленного производства в регионе.

До этого два заместителя министра экономики и финансов возглавили район и город в Ташкентской области. Эркин Рустамов по рекомендации президента Узбекистана назначен и. о. хокима Зангиатинского района, а Дилшод Султанов — и. о. хокима Янгиюля.