Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 августа подписал указ о мерах по созданию благоприятных условий для предпринимателей в Каракалпакстане.

В документе Центральному банку поручается с 2024 года ежегодно выделять коммерческим банкам кредиты минимум на 2 трлн сумов для программ развития семейного предпринимательства в регионе.

Кроме того, регулятор должен внедрить систему выделения кредитов на 1000 базовых расчётных величин (330 млн сумов) исходя из залогового обеспечения для финансовой поддержки новых предпринимателей, на счетах которых недостаточно средств. Это также относится к программам семейного предпринимательства.

Для обучения профессиям молодёжи и переподготовки специалистов производственного процесса, повышения их знаний и потенциала поручено выделять кредиты на их обучение в зарубежных странах по ставке ниже основной ставки ЦБ на 10 лет с 4-летним льготным периодом.

Финансист Отабек Бакиров, ранее работавший в банковской сфере, задался вопросами, согласовывался ли проект документа с Центральным банком и проходил ли он правовую экспертизу.

Согласно закону «О Центральном банке», регулятор вправе предоставлять банкам экстренную поддержку ликвидности в виде краткосрочных кредитов (со сроком до трёх месяцев). Поддержка направлена на обеспечение бесперебойности платежей при возникновении временного дефицита ликвидности. Процентная ставка по данным кредитам должна быть не менее действующих ставок по другим кредитам ЦБ, и они должны быть обеспечены активами банка.

«По букве и сути закона Центральный банк не имеет права прямо и косвенно кредитовать проекты. Потому что у Центробанка нет денег (проще говоря, если он не начнёт печатать больше денег). В законе также явно указано: „Центральный банк не предоставляет кредиты или финансовую помощь правительству Узбекистана, другим государственным органам и организациям, в том числе для финансирования дефицита государственного бюджета“», — отметил он.

До этого кредиты на семейное предпринимательство финансировались за счёт средств Фонда реконструкции и развития («суверенный фонд», часть консолидированного бюджета страны) или Министерства финансов, которое выделяло деньги из госбюджета, евробондов или кредитов. Однако по итогам первого полугодия расходы госбюджета Узбекистана уже превысили его доходы на 29 трлн сумов (2,5 млрд долларов США). Дефицит составил почти 6,2%, хотя по итогам 2023 года прогнозировался профицит. Данные о консолидированном бюджете (включает в себя госбюджет, бюджеты государственных целевых фондов, внебюджетные фонды бюджетных организаций и средства ФРРУ) пока не раскрывались.

На совещании 2 августа президент сообщил об увеличении лимита беззалогового кредита на семейное предпринимательство с 33 млн до 100 млн сумов под гарантии «махаллинских семёрок». Часть средств могут выдать в наличной форме.

На этом же мероприятии Шавкат Мирзиёев рекомендовал уволить руководителей главных управлений Центробанка в двух областях, а также глав ряда филиалов банков из-за высокого уровня проблемных кредитов в некоторых районах. Он также подверг критике порядок закупа оборудования и продуктов за счёт кредитов по семейному предпринимательству.