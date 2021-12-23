Президент Узбекистана 20 декабря подписал постановление о дополнительных мерах по развитию семейного предпринимательства.

Согласно документу, в рамках программ развития семейного предпринимательства в 2022 году ресурсы целевых фондов и Фонда реконструкции и развития для финансирования проектов размещаются в коммерческих банках по ставке 10% годовых.

Льготные кредиты по ставке 14% годовых выделяются:

населению и субъектам предпринимательства, изъявившим желание заняться семейным предпринимательством, определенной трудовой деятельностью, направленной на получение дохода, и расширить вид деятельности — на срок до трех лет, включая льготный период от трех до шести месяцев;

для животноводства (крупный рогатый скот, овцы, козы), рыбоводства и птицеводства (производство яиц) — на срок до трех лет, включая льготный период до одного года;

для организации садоводства, виноградарства и лимоноводства, закупки теплиц, сельскохозяйственной техники и оборудования — на срок до 7 лет, включая льготный период до трех лет;

членам Ассоциации «Хунарманд» — на закупку оборудования, запасных частей и сырьевых материалов для производственных нужд, создание центров развития ремесленничества, школ «уста — шогирд», строительство домов-музеев и мастерских или приобретение в данных целях зданий и сооружений — на срок до 3 лет и на пополнение оборотных средств — на срок до 18 месяцев;

Кредиты выделяются на основании рекомендации помощника хокима района или города по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в махалле, выдаваемой заемщику.

Уполномоченные коммерческие банки — «Агробанк», Xalq Bank и «Микрокредитбанк» с 1 марта 2022 года будут выделять кредиты в рамках программ развития семейного предпринимательства полностью в цифровом формате посредством Единой электронной платформы программ развития семейного предпринимательства.