Предприниматели Узбекистана для реализации новых проектов в сфере семейного бизнеса нуждаются в кредитных средствах на сумму 1 триллион сумов. Об этом стало известно на проходящем 24 ноября видеоселекторном совещании под председательством президента, сообщила пресс-служба президента.

В начале года на финансирование программ семейного предпринимательства планировалось выделить 4 трлн сумов. Однако благодаря ассигнованным в течение года дополнительным средствам предоставлены льготные кредиты населению и предпринимателям на общую сумму 5,2 трлн сумов, говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев поручил Министерству финансов разместить в Народном банке, «Микрокредитбанке» и «Агробанке» в качестве ресурсов для программ семейного бизнеса 1 триллион сумов, привлеченных за счет выпуска еврооблигаций.

Народному банку поручено подготовить проекты по женскому предпринимательству, обучить женщин ведению бизнеса. Указано, что при этом сотрудники банка должны непосредственно помогать перспективным деловым леди, в том числе выезжая на места.

На совещании также обсуждены вопросы улучшения инфраструктуры на местах. Отмечалось, что в рамках инвестиционных программ 22 отстающим в развитии районам будет выделено 264 млрд сумов, а в целом другим районам — дополнительно 736 млрд сумов.

20 ноября Узбекистан выпустил два транша еврооблигаций на 555 млн долларов и 2 трлн сумов со сроками погашения в 2030 и 2023 годах соответственно. Доходность долларовых евробондов составляет 3,7%, деноминированных в сумах — 14,5% годовых.

Минфин сообщал, что средства от размещения евробондов пойдут на покрытие бюджетного дефицита (в январе-сентябре он составил 7,7 трлн сумов или 1,9% ВВП), а также финансирование ряд проектов, которые будут реализованы в 2021 году для устойчивого развития Узбекистана.