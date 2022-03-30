Вечером 29 марта, открыв в Стамбуле переговоры делегаций России и Украины, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел с официальным визитом в Узбекистан. В аэропорту Ташкента лидера Турции и его супругу встретили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и первая леди.





За несколько часов, несмотря на позднее время, руководители двух стран провели переговоры с глазу на глаз, заседание Совета стратегического сотрудничества, запустили ТЭС в Ташкентской области и дали старт проекту строительства аналогичной ТЭС в Сырдарье, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.





Визит начался с посещения парка «Янги Узбекистон» («Новый Узбекистан»), где Реджеп Эрдоган возложил цветы к Монументу независимости. Эта церемония станет традиционной для глав зарубежных стран, посещающих Ташкент. Раньше они возлагали цветы к Монументу независимости и гуманизма на площади Мустакиллик в центре столицы.





После церемонии официальной встречи президента Турции в резиденции «Куксарой» главы государств провели переговоры в узком формате, за которыми последовало второе заседание Узбекско-турецкого совета стратегического сотрудничества высшего уровня.





Шавкат Мирзиёев отметил, что Узбекистан заинтересован в дальнейшем наращивании и укреплении многоплановых отношений с Турцией. Реджеп Эрдоган подчеркнул, что стратегическое партнёрство двух стран, «основанное на родственных узах», развивается во всех сферах, в атмосфере взаимного доверия и уважения.

Стороны обсудили расширение взаимодействия в сферах торговли и экономики, инвестиций, транспорта, текстильной промышленности, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, культурно-гуманитарных обменов.

По завершении переговоров было подписано 10 документов, в том числе Соглашение о преференциальной торговле, рамочное соглашение о сотрудничестве в военной и оборонной сфере и соглашение о передаче осуждённых. Президенты также подписали Совместное заявление по итогам заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.





«Учитывая нынешний высокий уровень отношений между нашими странами, мы договорились повысить их статус до всеобъемлющего стратегического партнёрства», — заявил журналистам Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров.

«Ваш визит стал огромным вкладом в открытие новых, широких возможностей для развития нашего сотрудничества. Двери Родины ваших предков всегда открыты для вас и всех наших турецких братьев», — сказал президент Узбекистана, обращаясь к лидеру Турции.





Как сообщает «Анадолу», Реджеп Эрдоган предложил впредь проводить заседания совета не раз в два года, а ежегодно.

По его словам, по итогам прошлого года объём двустороннего товарооборота между Турцией и Узбекистаном превысил 3,6 млрд долларов, увеличившись на 72%. Он отметил, что стороны нацелены на доведение этого показателя до 5 млрд долларов на первом этапе, а затем — до 10 млрд долларов.

В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических связей и 5-летие основания отношений стратегического партнёрства между двумя государствами. В Ташкенте и Самарканде планируется провести Дни турецкой культуры. В прошлом году Дни культуры Узбекистана прошли в Анкаре и Стамбуле.





В рамках визита президента Турции состоялась также церемония запуска современной тепловой электростанции в Ташкентской области и начала проекта строительства аналогичной станции в Сырдарьинской области. Проекты реализуются турецкой Cengiz Enerji.

Мощность ТЭС, построенной в Кибрайском районе, составляет 240 мегаватт. Она будет вырабатывать 2 миллиарда кВт·ч энергии в год. Мощность ТЭС в Хавастском районе Сырдарьи составит 220 мегаватт, она будет вырабатывать 1,7 миллиарда кВт·ч в год.

Ожидается, что в ходе визита Реджеп Эрдоган посетит города Ургенч и Хиву в Хорезмской области.