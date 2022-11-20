В Хавастском районе Сырдарьинской области введена в эксплуатацию новая тепловая электростанция, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Газопоршневая ТЭС мощностью 220 МВт построена турецкой компанией Cengiz Enerji. По данным министерства, ТЭС начала подачу энергии в электросеть 20 ноября с 10:00 (изначально планировалось с 25 октября).

В год она может производить 1,7 млрд кВт⋅ч и экономить 150 миллионов кубометров природного газа в год за счёт высокой эффективности оборудования станции. На сэкономленном газе можно будет произвести дополнительно 685 млн кВт⋅ч электроэнергии.

Строительство электростанции началось весной. Старт её возведению 29 марта дали президенты Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган, в ходе визита последнего в Узбекистан.

«Газета.uz» ранее сообщала, что на Талимарджанской ТЭС к 2025 году будут построены две новые парогазовые установки мощностью минимум 900 МВт в дополнение к двум действующим ПГУ и одному тепловому энергоблоку. Генподрядчиками выступят INTECSA Ingeniera Industrial и Mitsubishi Corporation.