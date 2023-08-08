Кабинет министров 31 июля утвердил усовершенствованный порядок оказания государственных услуг в сфере миграции и оформления гражданства, а также госрегистрации автомототранспорта и выдачи государственных номерных знаков. Об этом сообщила Norma.uz.

До 1 октября 2023 года будет налажен процесс доставки ID-карт и загранпаспортов их владельцам через почтовую службу.

С 1 декабря 2023 года гражданам по желанию начнут оказывать услуги в сфере миграции, а также госрегистрации автотранспорта и выдачи номерных знаков с выездом по месту их месту проживания.

Желающие воспользоваться выездными миграционными услугами могут обратиться через:

официальный сайт, колл-центр и мобильное приложение Главного управления миграции и оформления гражданства;

Единый портал государственных интерактивных услуг.

Обращающийся может выбрать свободный день, в который желает получить выездную услугу.

Для получения выездных услуг помимо стандартных сборов и платежей за госуслугу, обращающийся должен будет оплатить транспортные расходы — от 21,9 (если расстояние в пределах 10 км) до 83,2% (100 км) базовой расчётной величины.

Уязвимым слоям населения выездные услуги будут оказываться в течение 10 рабочих дней с момента обращения без взимания дополнительных плат.

К уязвимым слоям населения относятся:

одинокие пожилые лица, в том числе нуждающиеся в посторонней помощи;

лица с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью;

недееспособные лица и лица с ограниченной дееспособностью;

лица, имеющие социально-значимые заболевания;

сироты и лица, лишившиеся родительской опеки;

лица, признанные нуждающимися в социальных услугах.

Кроме того, граждане могут заказать услугу по выездной регистрации автомототранспорта и выдаче государственных номерных знаков. Размер дополнительных выплат при оказании выездных услуг зависит от срока оказания:

за 1 день — 4 БРВ;

за 3 дня — 3 БРВ;

за 5 дней — 2 БРВ.

При превышении расстояния в 10 км за каждый километр дополнительно уплачивается 5% БРВ.