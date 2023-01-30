С 30 января водительское удостоверение нового образца можно получить по почте через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ), сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.

Для этого необходимо на сайте my.gov.uz заполнить личные данные, выбрать необходимые пункты, указать адрес, по которому нужно доставить новые права и поставить личную подпись через компьютер или мобильный телефон.

На последнем этапе формируется счёт-фактура, по которой нужно будет оплатить госпошлину в размере 70% (210 тысяч сумов) и 25 тысяч за почтовые услуги.

Далее сотрудник центра рассмотрит ваше заявление и предоставит распечатанное водительское удостоверение нового образца почтовой службе, которая доставит его в течение двух рабочих дней. Права и талон старого образца будут изъяты и переданы в Центр госуслуг.

Напомним, что сроки замены прав и техпаспортов истекают в 2023 году. Они зависят от года выдачи документов:

для документов, выданных до 2010 года, — 31 марта;

выданных в 2010—2012 годах — 30 июня;

в 2013—2015 годах — 30 сентября;

после 2015 года — 31 декабря.

Бывший министр юстиции Русланбек Давлетов ещё в июне 2022 года сообщал, что замену водительских удостоверений планируется сделать удалённой. По его словам, во многих странах на правах нет подписи. Если отменить это требование, права можно будет получать по почте.