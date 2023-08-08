В Азербайджане в августе ожидают визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом сообщило азербайджанское агентство Trend со ссылкой на председателя правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарида Шафиева.

Уточняется, что он заявил об этом во время круглого стола на тему «Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества».

Напомним, государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся в июне 2022 года. Он открыл в Ташкенте улицу и сквер в честь национального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В ходе визита были подписаны Декларация об углублении стратегического партнёрства и наращивании всестороннего сотрудничества между странами и ещё 18 документов.