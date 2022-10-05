Uzbekistan Airports на собрании акционеров 30 сентября продлила на три года трудовой договор с Рано Джураевой, которая с февраля 2021 года занимает должность председателя правления.

После её прихода компания несколько раз снизила сборы и тарифы для авиаперевозчиков, а также получила в управление все международные аэропорты Узбекистана.

Осенью 2021 года Uzbekistan Airports передала аэропорт Самарканда в управление Air Marakanda в рамках соглашения о государственно-частном партнёрстве. Тогда же обслуживание пассажиров и самолётов было выделено дочерней структуре — Uzbekistan Airports Нandling.

Кроме того, в ноябре оператор аэропортов анонсировал создание авиакомпании Silk Avia. Новый лоукостер сфокусируется на внутренних перелётах по 40 маршрутам, тарифы по которым «будут сопоставимы с железнодорожными». Первые рейсы были запланированы в сентябре-октябре.

При Рано Джураевой в международном аэропорту Ташкента открыли въезд на эстакаду, стойку Бюро принудительного исполнения (для оперативного решения вопросов о запрете на выезд из страны), заработала собственная служба такси, между терминалами запущен бесплатный шаттл-бас, появились 1000 новых багажных тележек, упрощено прохождение таможенного контроля, стал доступен бесплатный Wi-Fi, запущена услуга Fast Track, начали транслировать работу багажного отделения, запустили собственное приложение и другое.

Кроме того, в рамках реконструкции открыт новый зал вылета, а в аэропортах Узбекистана был узаконен авиаспоттинг.

В 2021 году Uzbekistan Airports впервые с создания вышла на прибыль, заработав 103 млн сумов. По итогам шести месяцев 2022 года чистая прибыль уже достигла 276,8 млрд сумов.

Однако на недавнем совещании у президента отмечалось, что в гражданской авиации все еще не сформировалась полноценная конкуренция, 10 аэропортов работают не в полную мощность. В результате по компоненту удобства и конкурентоспособности поставок страна заняла 120-е место среди 160 стран в Международном индексе эффективности логистики.

Президент поручил улучшить качество обслуживания, развивать аэропорты Бухары, Хорезма и областей долины, повысить квалификацию кадров.