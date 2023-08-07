Министерство коммуникаций Ирака объявило о блокировке в стране мессенджера Telegram, сообщает агентство NINA со ссылкой на заявление ведомства от 6 августа.

Решение принято по указанию органов, «связанных с национальной безопасностью страны» для «сохранения персональных данных граждан». Министерство утверждает, что сервис нарушил законы Ирака в обращении с ними.

В сообщении также указывается, что ведомство неоднократно обращалось в Telegram с просьбой удалить «платформы, которые приводят к утечке данных официальных государственных учреждений и личных данных граждан», но компания якобы не ответила на эти запросы.

«Министерство коммуникации подтверждает своё уважение прав граждан на свободу выражения мнений и коммуникации без ущерба для безопасности государства и его институтов», — отмечается в заявлении.

В Telegram решение иракских властей пока не комментировали.

Ранее в июле Цифровой медиа-центр при министерстве назвал Telegram «идеальной платформой для планирования, обучения и реализации мошеннических и преступных схем» в стране.

В центре отметили, что выявили в мессенджере десятки каналов, которые занимаются утечкой данных иракских пользователей и госорганов и вымогательством, но техническая поддержка сервиса «постоянно игнорирует» запросы на их удаление.