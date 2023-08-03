Система компенсации части расходов инвесторов на строительство и оснащение новой гостиницы в Узбекистане продлевается ещё на три года. Это предусмотрено постановлением президента от 27 июля. Эта программа началась в 2019 году, она действует до конца 2023 года.

Чтобы получить субсидию, отель должен быть сдан в эксплуатацию до 1 января 2026 года, иметь категорию не ниже трёх звёзд и минимум 5 этажей, а также соответствовать новым требованиям по количеству номеров:

40 млн сумов за номер в гостиницах с категорией 3 звезды на 60 и более номеров (ранее — 50 номеров);

за номер в гостиницах с категорией 3 звезды на и более номеров (ранее — 50 номеров); 65 млн сумов за номер в гостиницах с категорией 4 звезды или 5 звёзд на 120 и более номеров (ранее — 100 номеров).

Если в городе или районе отсутствуют гостиничные объекты с звёздной категорией, то субсидия будет увеличена на 50%. При этом, первые три гостиницы с категорией 3 звезды получат выплату в размере 60 млн сумов за номер, а первые две гостиницы с категорией 4 звезды или 5 звёзд — 97,5 млн сумов за номер.

Документом также продлевается компенсация затрат на покупку престижных гостиничных франшиз (из топ-50 рейтинга гостиничных брендов и топ-5 гостиничных сетей) до 31 декабря 2026 года:

Компенсация затрат будет предоставлена за счёт средств госбюджета:

200 долларов в год за каждый номер для гостиниц с категорией 3 звезды;

400 долларов в год за каждый номер для гостиниц с категорией 4 звезды;

600 долларов в год за каждый номер для гостиниц с категорией 5 звезд.

Кроме того, до 1 января 2025 года гостиницам без «звёздной» категории при получении сертификата на 3 звезды и более покроют затраты на его оформление.

В Каракалпакстане и регионах поручено выставить на онлайн-торги минимум по 15 участков под возведение отелей.

К гостиничным проектам, куда инвестируется 10 млн долларов и более, инженерные коммуникации подведут за госбюджет. Для покрытия субсидий, ежегодно из госбюджета будет направляться 150 млрд сумов в фонд поддержки туризма.

Как мы сообщали ранее, с 2024 года туроператорам Узбекистана будут выделять субсидии до 100 долларов за каждого туриста из списка стран с низким уровнем притока туристов. Государство также компенсирует часть расходов на чартерные рейсы в Самарканд, Бухару и Ургенч. Организаторам кемпингов и сафари-туризма снизят налоги.