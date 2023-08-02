Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением от 27 июля утвердил новый пакет мер для оказания поддержки сфере туризма.

Согласно документу, с 1 января 2024 года туроператорам будут выплачивать от 20 до 100 долларов за каждого иностранного туриста из списка стран с низким притоком туристов в Узбекистан.

Для стимулирования чартерных рейсов в Самарканд, Бухару и Ургенч государство также будет компенсировать часть расходов туроператоров и авиакомпаний. Компенсации будут выделяться в равных долях за каждого зарубежного туриста в размере 20 долларов, а в зимний период — с 20 ноября по 20 февраля — в размере 50 долларов при условии пребывания иностранца на территории Узбекистана не менее пяти ночей.

Субсидии будут выделять из госбюджета и Фонда поддержки туризма. Список стран, а также количество подлежащих к привлечению туристов, размеры и порядок предоставления субсидий поручено подготовить Министерству экологии, охраны окружающей среды и изменения климата при котором создаётся Комитет по туризму.

С 1 января 2024 года поручено реализовать программу «Туризм без преград», направленную на создание благоприятных условий для путешествия лиц с инвалидностью. При этом ежегодно в рамках проекта «Путешествие для всех!» намечено организовать в Каракалпакстане, областях и Ташкенте бесплатное путешествие по 1000 лиц с инвалидностью в города с высоким туристическим потенциалом. На объектах туризма, культурного наследия, концертно-зрелищных объектах, а также в аэропортах, вокзалах поручено создать инфраструктуру для их беспрепятственного передвижения.

Минэкологии также поручено разработать программу Fly by Uzbekistan, которая предусматривает резкое увеличение количества транзитных авиаперелетов в международные аэропорты страны в течение трёх лет.

Организаторы кемпингов и сафари-туризма с автономной инфраструктурой на отдалённых территориях получат снижение имущественного и земельного налогов до 1% до 1 июля 2026 года. Также с 1 сентября отменяется требование к турагентам о наличии веб-сайта на двух иностранных языках для предоставления услуг онлайн-платежей и бронирования.

Минэкологии поручено организовать работу туркластеров и внедрить систему оценки туристами процесса сертификации туристских услуг и классификации гостиниц по QR-коду.

Напомним, что в сентябре 2022 года президент подверг критике руководителей ряда регионов за низкие показатели в туризме.