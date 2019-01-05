Президент Шавкат Мирзиёев 5 января подписал указ «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан» и постановление «О мерах по ускоренному развитию туристской отрасли». Заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов в интервью «Газете.uz» рассказал об основных положениях документов и инициативах, которые в ближайшие годы должны превратить туристическую отрасль в один из локомотивов всестороннего развития страны и ее регионов.

Концепция развития туризма

По мнению Азиза Абдухакимова, принятие двух важных документов в первые дни нового года очень символично и говорит о внимании, которое руководство страны уделяет отрасли туризма.

Указом утверждена Концепция развития сферы туризма в Узбекистане в 2019—2025 годах, которая обозначает основные векторы развития отрасли, целевые параметры и задачи, которые должны быть решены в ближайшие годы. Поставлена цель преобразовать туризм в стратегическую отрасль экономики путем диверсификации и улучшения качества услуг, а также совершенствования туристической и транспортной инфраструктуры.

Первое и одно из важнейших направлений — совершенствование законодательной базы и внедрение международных норм и стандартов с учетом опыта, достигнутого в прошлом году, а также наработок других стран.

В конце 2017 года в качестве советника председателя Госкомитета по развитию туризма был привлечен опытный турецкий специалист Садик Бадак, который, «глубоко вникнув в поставленные задачи и имеющиеся проблемы, дал эффективные рекомендации и советы».

«Был детально изучен опыт Турции по развитию туризма, и многие решения, которые отражены в новых документах, основаны на доказательной базе — то есть на решениях, которые в свое время дали результат в Турции, когда там была начата реформа туризма, благодаря которым страна сделала огромный рывок в этой сфере», — отметил Азиз Абдухакимов.

«Поставлены задачи увеличить в 2025 году долю туризма в валовом внутреннем продукте Узбекистана до 5% с 2,3% по итогам 2017 года, а число иностранных туристов — до более 9 миллионов, в том числе из дальнего зарубежья — до 2 миллионов. В прошлом году Узбекистан посетили около 5,3 миллиона иностранных граждан», — сообщил он.

Объем экспорта туристических услуг должен вырасти с 950 млн долларов США до 2,2 млрд долларов, количество средств размещения — с 850 до 3000, количество туроператоров — удвоиться с 860 до почти 1700.

Насыщение пребывания туристов в Узбекистане событийными мероприятиями и совмещение разных видов туризма позволит увеличить среднюю продолжительности нахождения в стране минимум на двое суток — до 8 суток, а по отдельным городам — с 1,5−2 до 3 суток.

Развитие внутреннего туризма по программе «Узбекистон буйлаб саёхат кил» («Путешествуй по Узбекистану») должно послужить удвоению числа внутренних туристов с нынешних 14 миллионов до 25 миллионов в год.

«Для расширения и создания единой стратегии развития туристического бренда страны будут привлечены всемирно известные компании, такие как, например, Saatchi. Намечены выставки, проведение конкурсов, превращение Узбекистана в страну фестивалей», — отметил Азиз Абдухакимов.

Важное направление — совершенствование системы подготовки специалистов: гидов, сотрудников и администраторов гостиниц и других. Этому послужит и Международный университет туризма «Шелковый путь», открытый в Самарканде. Будут созданы совместные факультеты с зарубежными вузами, открыты новые филиалы вузов, внедрена международная система сертификации качества туристского образования TedQual (Tourism Education Quality) ЮНВТО.

Упрощение визового режима

Согласно указу президента, с 1 февраля вводится безвизовый режим на 30 дней для граждан 45 стран. «В основном это страны ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития — ред.), привлекательные с точки зрения количества населения и выездных туристов. Это большой шаг к увеличению числа туристов в Узбекистан», — отметил заместитель премьер-министра.

Кроме того, на 76 стран расширяется перечень государств, граждане которых могут получить электронную визу в Узбекистан. Для удобства туристов с 15 марта вводится двукратная и многократная электронная виза. Сейчас людям приходится подавать заявку на визу по два-три раза, когда им нужно выехать из Узбекистана в соседние страны и вернуться.

Внедряются новые категории въездных виз — Vatandosh, студенческая, академическая, медицинская и паломническая. Это позволит трансформировать Узбекистан в региональный образовательный и медицинский хаб, расширить научный обмен, а также привлечь паломников к святым местам.

«Президент продолжает решительную политику по открытию Узбекистана миру», — подчеркнул Азиз Абдухакимов. «С последними изменениями большая часть мира получила возможность удобного въезда в Узбекистан», — сказал он.

Гражданам почти 110 стран предоставлено право получения вида на жительство в Узбекистане при условии приобретения недвижимости на определенную сумму. По мнению вице-премьера, этим предложением могут заинтересоваться граждане соседних стран, которые видят, что «экономика Узбекистана растет, идут реформы, все меняется».

Безопасный туризм

Для реализации концепции утвержден план мероприятий на 2019 год (такие планы будут утверждаться ежегодно), первым пунктом в котором значится обеспечение безопасного туризма. Планируется создание специализированных подразделений органов внутренних дел по обеспечению безопасного туризма в регионах и их оснащение современными техническими и транспортными средствами.

Азиз Абдухакимов пояснил: «Безопасный туризм подразумевает не только физическую безопасность, то есть высокое чувство защищенности туриста в любом месте и в любое время суток. Это также безопасность и с точки зрения оказания качественных услуг, и с медицинской точки зрения — туристы должны знать, что приехав сюда, если вдруг что-то произойдет, им будут оказаны качественные услуги».

Будут усовершенствованы ведение статистики в сфере туризма по методологии ЮНВТО, госстандарты и типовые правила оказания услуг, намечена инвентаризация всех туристических ресурсов и объектов, чтобы определить их состояние и по каждому разработать индивидуальные «дорожные карты».

В каждом регионе планируется создать не менее 50 современных санитарно-гигиенических узлов на основе государственно-частного партнерства. «Туалеты — эта тема остается в центре внимания, — сказал вице-премьер. — Мы добились того, что на эту проблему начали обращать внимание местные органы власти… Надеемся, в ближайшие годы появятся сетевые операторы, как в других странах, которые могут взять под управление все туалеты и оказывать услуги, обеспечивая установленные стандарты».

Предусмотрено создание уличной инфраструктуры (подъездных путей, тротуаров, малых архитектурных форм) с учетом современных международных стандартов, безбарьерной среды, внедрение унифицированной системы навигации, инфокиосков, установка уличных афиш, выпуск каталогов, брошюр, буклетов, туристских карт, в том числе электронных.

Концепцией развития туризма намечены расширение и диверсификация туристических продуктов, ставка делается в том числе на развитие паломнического (зиёрат) туризма, экотуризма, агротуризма, этнотуризма, шопинг-, спортивного, делового (MICE) и других видов туризма.

Вокруг озер Айдаркуль (Джизакская и Навоийская области), Тудакуль (Навоийская область) и Учкизил (Сурхандарьинская область), а также в государственных заповедниках (кроме Сурханского и Китабского) планируется развивать рекреационный туризм. На весну запланировано спортивное авторалли по экстремальному маршруту на плато Устюрт, на осень — международный гастрономический фестиваль.

Начата проработка вопроса внедрения программы «Uzbekistan — my second home» («Узбекистан — мой второй дом»), дающей иностранным гражданам возможность получения визы на длительный срок.

Логистическая привлекательность

«Запланировано создание современной транспортной инфраструктуры, которая будет включать удобную логистику (все виды транспорта — воздушный, железнодорожный, автомобильный, речной), комфортные условия пересечения границ стран Центральной Азии — в этом плане мы продолжаем работу над унификацией наших визовых режимов с Казахстаном (проект Silk visa — ред.)», — рассказал вице-премьер.

До марта должна быть разработана Концепция развития транспортных коммуникаций между странами Центральной Азии, предусматривающая увеличение количества авиа-, железнодорожных и автобусных рейсов, с удобной стыковкой между разными видами и маршрутами транспорта.

По поручению президента создана рабочая группа по кардинальному улучшению логистической привлекательности страны. «Узбекистан выгодно расположен между двумя крупными центрами турпотоков — Юго-Восточной Азией и Европой. Сейчас эти потоки принимают Дубай и Стамбул. С точки зрения транспортной логистики у нас идеальное расположение. Все возможности для того, чтобы стать крупным транспортным хабом», — считает Азиз Абдухакимов.

Начата реформа Национальной авиакомпании, 11 аэропортов выводятся из ее состава и будут управляться отдельной компанией. Запланировано привлечение транзитных перевозчиков в узбекские аэропорты. Другое направление — стимулирование создания местных авиакомпаний. В сфере авиаперевозок «должна быть нормальная конкуренция», отметил он. Будет развиваться внутреннее авиасообщение.

Для удобного перемещения по стране будет создан единый портал транспортной системы Узбекистана, позволяющий «в любой точке купить билет на любой рейс любым транспортом и составить свой маршрут или поменять его».

Плюс 50 тысяч гостиничных номеров

Постановление, подписанное президентом, предусматривает компенсацию части затрат инвесторов на строительство и оснащение новых гостиниц за счет средств государственного бюджета при условии их сдачи в эксплуатацию до 1 января 2022 года с номерным фондом не менее 50 номеров для категории 3 звезды и не менее 100 номеров — 4 звезды.

До достижения дополнительного количества в 50 тысяч гостиничных номеров сумма компенсации составит 40 млн и 65 млн сумов соответственно за каждый номер в гостиницах категории 3 и 4 звезды. Сумма будет ежегодно индексироваться. В общей сложности на эти цели планируется направить 100 млн долларов.

Еще 10 млн долларов выделяется на частичное финансирование роялти организаций-резидентов Узбекистана по использованию мировых (входящих в рейтинги топ-50) гостиничных брендов в течение трех лет с момента вступления в силу контракта о франчайзинге. Первые 50 гостиниц с категорией 3 звезды ежегодно будут получать в эквиваленте по 200 долларов США за номер для каждой гостиницы, а первые 30 гостиниц 4 звезды — по 400 долларов за номер.

«Цель — привлечь международные гостиничные бренды в Узбекистан», — подчеркнул Азиз Абдухакимов.

Земельный участок, выделенный для строительства гостиницы, после его завершения может быть реализован инвестору на праве собственности (за исключением территории и охранной зоны объектов материального культурного наследия, а также земель сельскохозяйственного назначения).

В каждом крупном городе Узбекистана будут созданы сети хостелов и гостевых домов: «Нам нужно доступное размещение для бэкпекеров». Сертификация гостиничных услуг хостелов отменяется (требуется их внесение в реестр гостевых домов и хостелов).

Объекты материального культурного наследия, на территории которых расположены или создаются объекты туристской инфраструктуры, в том числе средства размещения, будут предоставляться в аренду до 30 лет, но не менее чем на 10 лет. При этом арендаторы освобождаются от уплаты аренды за первые 5 лет при вложении в реставрацию и консервацию объектов.

Дополнительно Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности при Кабинете Министров будет выделять субъектам малого предпринимательства компенсацию на покрытие процентных расходов по кредитам банков, выделяемых для создания и реконструкции объектов туристской инфраструктуры, гостиниц и санитарно-гигиенических узлов. На эти цели в 2019—2021 годах ежегодно будет выделяться по 5 млн долларов.

Предпринимателям для строительства современных санитарно-гигиенических узлов по типовым проектам, в том числе сетевых, по ходатайству Госкомтуризма будет предоставляться преимущественное право на получение земельных участков в размере 80−100 кв. м без участия в электронном аукционе.

Работы по строительству и реконструкции зданий и сооружений, запланированные на исторических и охранных территориях Бухары, Самарканда, Шахрисабза и Хивы должны согласовываться с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО.

Постановлением также предусмотрено внедрение на основе механизмов государственно-частного партнерства информационных технологий на объектах и учреждениях культуры, в том числе единой системы автоматизированной оплаты посещения, учета посетителей и поступающих доходов, а также видеонаблюдения. Приобрести билет можно будет как в пунктах реализации билетов, так и через телефон или инфокиоск. Билеты могут быть бумажными и электронными, однодневные, месячные или на определенное количество посещений.

«Это обеспечит полностью автоматизированный контроль. Кроме того, появятся реальные ресурсы на сохранение и реставрацию памятников»", — отметил Азиз Абдухакимов.