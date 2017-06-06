Рустам Азимов покинул пост вице-премьера

Рустам Азимов.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Рустам Азимов покинул пост заместителя премьер-министра Узбекистана, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве. В Кабинете Министров он руководил Комплексом по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований и привлечения иностранных инвестиций.
По имеющейся у редакции информации, Рустам Азимов возглавил Национальную компанию экспортно-импортного страхования «Узбекинвест».
Новым вице-премьером стал Джамшид Кучкаров, с 2005 года работавший первым заместителем министра финансов.
Рустам Азимов (1958 года рождения) многие годы работал первым заместителем премьер-министра — министром финансов. В декабре прошлого года он был освобожден от должности министра финансов и назначен заместителем премьер-министра.
Джамшид Кучкаров (1964 г. р.) до работы первым замминистра финансов занимал посты заместителя председателя Центрального банка (1996−1997) и заместителя министра финансов — начальника Главного управления государственного бюджета Минфина (1997−2005).
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