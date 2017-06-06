Рустам Азимов покинул пост вице-премьера

Рустам Азимов освобожден от должности заместителя премьер-министра Узбекистана и возглавил компанию «Узбекинвест».

Рустам Азимов покинул пост заместителя премьер-министра Узбекистана, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве. В Кабинете Министров он руководил Комплексом по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований и привлечения иностранных инвестиций.

По имеющейся у редакции информации, Рустам Азимов возглавил Национальную компанию экспортно-импортного страхования «Узбекинвест».

Новым вице-премьером стал Джамшид Кучкаров, с 2005 года работавший первым заместителем министра финансов.

Рустам Азимов (1958 года рождения) многие годы работал первым заместителем премьер-министра — министром финансов. В декабре прошлого года он был освобожден от должности министра финансов и назначен заместителем премьер-министра.

Джамшид Кучкаров (1964 г. р.) до работы первым замминистра финансов занимал посты заместителя председателя Центрального банка (1996−1997) и заместителя министра финансов — начальника Главного управления государственного бюджета Минфина (1997−2005).