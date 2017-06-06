РУ O`Z ЎЗ
6 июня, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Рустам Азимов.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Рустам Азимов покинул пост вице-премьера

Рустам Азимов освобожден от должности заместителя премьер-министра Узбекистана и возглавил компанию «Узбекинвест».

Сегодня, 13:01   Политика  

Рустам Азимов покинул пост заместителя премьер-министра Узбекистана, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве. В Кабинете Министров он руководил Комплексом по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований и привлечения иностранных инвестиций.

По имеющейся у редакции информации, Рустам Азимов возглавил Национальную компанию экспортно-импортного страхования «Узбекинвест».

Новым вице-премьером стал Джамшид Кучкаров, с 2005 года работавший первым заместителем министра финансов.

Рустам Азимов (1958 года рождения) многие годы работал первым заместителем премьер-министра — министром финансов. В декабре прошлого года он был освобожден от должности министра финансов и назначен заместителем премьер-министра.

Джамшид Кучкаров (1964 г. р.) до работы первым замминистра финансов занимал посты заместителя председателя Центрального банка (1996−1997) и заместителя министра финансов — начальника Главного управления государственного бюджета Минфина (1997−2005).

Текст: «Газета.uz»      10 911
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 10:55

Назначены заместители председателя Комитета по межнациональным отношениям

Сегодня, 10:06

Илхом Тургунов возглавил объединенную редакцию изданий МВД

Сегодня, 09:52

Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП Узбекистана до 7,6%

Сегодня, 09:00

Artel: Стиральная машина, о которой мечтает женщина

Вчера, 20:00

Даврон Матрасулов: «Цельный закон о ВИЭ станет первым шагом в развитии солнечной энергетики»

Вчера, 19:58

Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ШОС в Астане

Вчера, 19:27

Юные шахматисты Узбекистана завоевали три медали чемпионата мира

Вчера, 17:02

Курс «Менеджмент — построение высокоэффективных команд» запускается в Alpha Education

Популярное

Хабибулла Акилов возглавил Ташкентский институт усовершенствования врачей

«Дело должно быть рассмотрено в рамках закона»

Генпрокурор взял под контроль расследование гибели Жасурбека Ибрагимова

GM Uzbekistan будет выпускать обновленный Tracker