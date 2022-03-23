Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 марта подписал постановление «О дополнительных мерах по дальнейшему сокращению государственного участия в экономике и ускорению приватизации».

Документом Министерству финансов поручено продолжить комплексную трансформацию, приватизацию банков с государственной долей и обеспечить:

до 1 октября 2022 года — публичное размещение (IPO) акций АКБ «Кишлок курилиш банк»;

— публичное размещение (IPO) акций АКБ до конца 2022 года — выставление на торги государственных долей АКБ «Узсаноаткурилишбанк» и АКБ «Асакабанк» с привлечением Международной финансовой корпорации, Европейского банка реконструкции и развития, а также Азиатского банка развития;

— выставление на торги государственных долей АКБ и АКБ с привлечением Международной финансовой корпорации, Европейского банка реконструкции и развития, а также Азиатского банка развития; до 1 июля 2023 года — организацию работы по публичному размещению (IPO) на фондовой бирже акций АК «Халк банки» (Народный банк), АКБ «Микрокредитбанк», АК «Алокабанк», АКБ «Агробанк», АО «Узмиллийбанк» (НБУ).

Постановлением президента персональная ответственность возложена на председателей правлений соответствующих банков за качественное и своевременное исполнение указанных задач.

В конце ноября заместитель председателя Центрального банка Аброрхужа Турдалиев представил обзор состояния банковской системы Узбекистана и озвучил будущие этапы её развития. По его словам, для снижения уровня долларизации создаётся хедж-фонд при Минфине, а также будет проводиться «осторожная политика» при привлечении валютных кредитов. Долю государства в банковском секторе намечено снизить с текущих 82% до 40% в 2025 году.