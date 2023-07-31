В Узбекистане завершена интеграция банкоматов платёжных систем Uzcard и Humo, сообщила в понедельник компания Uzcard. Теперь все банкоматы на территории страны принимают карты обеих систем.

В январе председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов сообщил, что Uzcard и Humo после длительных переговоров договорились о взаимной интеграции.

Завершить интеграцию банкоматов планировалось до конца мая, а платёжных терминалов — до конца года.

Впервые о планах интеграции банкоматов двух систем сообщалось в сентябре 2020 года. В июле 2022 года глава Центрального банка Мамаризо Нурмуратов отмечал, что процесс проходит с некоторыми сложностями.