После длительных переговоров платёжные системы Humo и Uzcard согласовали процесс взаимной интеграции. Об этом на пресс-конференции 26 января сообщил председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Да, мы начинали работу в этому направлении. Но нужно учитывать, что Uzcard — это частное предприятие, из-за чего были определённые сложности. Сейчас мы достигли соглашения и начали работы. Я не знаю, как это завершится, но, в первую очередь, мы начали технологический процесс по интеграции банкоматов до мая. На втором этапе мы планируем интегрировать терминалы», — отметил он.

По его словам, задержка интеграции произошла по причине согласования вопросов, связанных с комиссией на некоторые услуги.

«У нас, Центрального банка, нет коммерческих требований. Если мы проводим некоторые операции без комиссии, то Uzcard — с комиссией. Вот здесь требовалось согласование. Сегодня мы достигли соглашения. На днях мы утвердили „дорожную карту“, работа продолжится, ожидаем [завершения первого этапа] в мае», — сказал он.

Впервые о планах по интеграции двух платёжных систем Мамаризо Нурмуратов сообщил в сентябре 2020 года.

В конце декабря 2021 года сообщалось, что Uzcard и Humo завершают первый этап взаимной интеграции. Терминалы двух платёжных систем смогут принимать обе карты. Банки должны были получить инструкцию о том, как обновить терминалы для появления этой функции.

В июле 2022 года глава Центробанка отмечал, что Humo и Uzcard продолжают работать над взаимной интеграцией, но процесс проходит с некоторыми сложностями. По его словам, некоторые условия Uzcard не подходят Humo.