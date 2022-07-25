Процесс взаимной интеграции платёжных систем Humo и Uzcard проходит с некоторыми сложностями. Об этом на пресс-конференции 21 июля сообщил председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов.

По его словам, Национальный межбанковский процессинговый центр (Humo) и Единый общереспубликанский процессинговый центр (Uzcard) на сегодняшний день в качестве эксперимента работают над унификацией терминалов, чтобы они смогли принимать карты обеих платежных систем. На следующем этапе планируется интеграция банкоматов.

Глава ЦБ отметил, что у Humo есть много платежных операций социального значения, с которых не взимается комиссия.

«Этот [процесс] продвигается с некоторым сложностями… Почему я это говорю? [Uzcard] — частная компания. Некоторые условия, которые она ставит, [не подходят] Humo… У Humo есть много платежных операций социального значения, с которых не взимается комиссия. Сейчас по ним идёт согласование. [Процесс интеграции] не приостанавливался», — заявил он.

Впервые о планах по интеграции двух платёжных систем Мамаризо Нурмуратов сообщил в сентябре 2020 года.

В конце декабря 2021 года сообщалось, что Uzcard и Humo завершают первый этап взаимной интеграции. Терминалы двух платёжных систем смогут принимать обе карты. Банки должны были получить инструкцию о том, как обновить терминалы для появления этой функции.

По состоянию на 25 марта 51% доли в компании Uzcard принадлежали Национальному банку внешнеэкономической деятельности (НБУ), 6% — «Узпромстройбанку», 6% — банку «Асака», 6% — «Ипотека-банку» и 6% — «Алокабанку». Постановлением президента эти доли были переданы Агентству по управлению госактивами.

Оставшиеся 25% (по 6,25%) распределены между четырьмя физическими лицами — Мансуром Пулатовичем Усмановым, Камроном Анваровичем Акбаровым, Тимуром Махмуджановичем Азадовым и Обидом Алимджановичем Агзамходжаевым.

Платежный сервис Humo принадлежит государственному унитарному предприятию «Главный центр информатизации» Центрального банка.