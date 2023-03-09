Взаимную интеграцию банкоматов платёжных систем Humo и Uzcard поручено завершить до мая 2023 года, а системы платёжных терминалов — до конца 2023 года. Об этом со ссылкой на постановление президента Узбекистана сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Напомним, в январе этого года глава Центробанка Мамаризо Нурмуратов заявил, что Humo и Uzcard после длительных переговоров договорились о взаимной интеграции.

Впервые о планах по интеграции двух платёжных систем сообщалось в сентябре 2020 года. В июле 2022 года глава Центробанка отмечал, что Humo и Uzcard продолжают работать над взаимной интеграцией, но процесс проходит с некоторыми сложностями. По его словам, некоторые условия Uzcard не подходят Humo.