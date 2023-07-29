Школа №19 Баяутского района Сырдарьинской области — одна из более 6700 сельских школ Узбекистана, которые отапливаются углём. В год образовательное учреждение получает 70 тонн отечественного угля. Более трети от этого объёма — пыль. Школа обратилась в Программу малых грантов Глобального экологического фонда в Узбекистане с просьбой помочь с модернизацией отопительной системы, чтобы зимой педагоги и школьники могли снять куртки, шапки и рукавицы.

Корреспондент «Газеты.uz» Сабина Бакаева отправилась в сырдарьинскую школу с командой ПМГ ГЭФ и узнала, можно ли повысить температуру в помещениях, используя уголь, почему это плохое решение и смогут ли дети учиться в тепле в эпоху блэкаутов и аварийных отключений.

Как отапливаются сельские школы

«У нас каждая зима — тяжёлая», — отвечает Дильшода Аманова на мой вопрос об аномально холодной зиме 2022−2023 года.

Она преподаёт русский язык и литературу в школе №19 Баяутского района Сырдарьинской области. Здесь учатся 425 детей. Вместе с более чем 3 миллионами учащихся других сельских школ Узбекистана они каждую зиму повторяют одну и ту же дисциплину — обучение в экстремальных условиях.

Директор школы №19 Мукаддас Маликова (первая справа) и учитель русского языка и литературы Дильшода Аманова (в центре).



Согласно утверждённым Минздравом санитарным правилам и нормам (СанПиН), температура воздуха в учебных классах должна составлять минимум 18−20 градусов. Однако зимой, на которую приходится большая часть учебного года, фактическая температура в кабинетах сельских школ значительно ниже.

«В кофточке зимой проводить урок — не в пальто — это просто мечта, — говорит Дильшода-опа. — Иногда так холодно, что дети сидят в варежках».

В здании учебного заведения 27 кабинетов. На их отопление государство ежегодно выделяет администрации 70 тонн угля, из которых не менее 25 тонн — пыль. В 2021—2022 отопительном сезоне учебное заведение получило всего 54 тонны топлива, но более половины из этого объёма было непригодно для использования.

Уголь, поставленный в школу №19, на отопительный сезон 2022−2023. Фото: sgp.uz.



Ситуация с отоплением усугубляется ещё и тем, что калорийность отечественного угля, который получают школы, составляет лишь 2000−3500 ккал/кг. Это более чем в 2 раза меньше калорийности российского или казахстанского топлива.

По словам национального координатора ПМГ ГЭФ в Узбекистане Алексея Волкова, до развала Советского Союза отопительная система школ состояла из одной центральной котельной. Здесь котлы, отапливаемые углём, нагревали воду. В батареи учебных классов её направляли циркуляционные насосы.

Установки работали на электричестве, поэтому с середины 1990-х, когда отключения электроэнергии стали обыденностью, сельские школы одна за другой перешли на котельные малого контура, или буржуйки. Они опоясывали здание и отапливали по несколько кабинетов.

Туалеты.

Несмотря на то, что школа №19 была построена в 1993 году, центральная котельная здесь тоже была. Но вскоре её сменили 10 буржуек. По словам Дильшоды Амановой, до 2016 года электричество в посёлке появлялось лишь на два часа в сутки, поэтому буржуйки были единственным спасением школы.

Попытки исправить ситуацию

В 2015 году администрация образовательного учреждения впервые обратилась в ПМГ ГЭФ с просьбой помочь с модернизацией отопительной системы. Тогда эксперты программы предложили брикетировать угольную пыль, вспоминает Алексей Волков.

Проект подходил под все критерии ПМГ ГЭФ. Программа финансирует полезные для природы, устойчивые и инновационные проекты, которые можно распространить на всю страну. В случае брикетирования пыли удалось бы повысить температуру воздуха в классах, не увеличивая расходы на топливо и ущерб окружающей среде, ведь плотная масса горит дольше. Решение было новым для Узбекистана, так как к нему не прибегали другие организации.

При условии распространения опыта баяутской школы на другие сельские образовательные учреждения и другие организации ПМГ ГЭФ соблюла бы условие масштабирования. Однако в Министерстве экономики, по словам Алексея Волкова, в дальнейшем продвижении проекта отказали за неимением бюджетных денег. Дети и педагоги мёрзли ещё семь лет.

«Могут ли дети думать об учёбе, а учителя — о качестве образования, если не обеспечены базовые условия? — задаётся вопросом Алексей Волков. — Уже более половины абитуриентов не набирают на вступительных экзаменах минимальный проходной балл».

Учащиеся школы активно участвуют в озеленении территории, широко применяя теорию ботаники на практике. Почти все деревья в школе, по словам директора Мукаддас Маликовой, посажены учащимися. У школы №19 очень высокие показатели поступления в вузы, в том числе на гранты. Многие выпускники поступают на медицинское направление.



По мнению эксперта-энергетика, даже если в школе установят более мощный котёл, того количества угля, которое она получает, хватит на 10−12 отопительных дней вместо требуемых 100, рассказал Алексей Волков. Школа растягивает это количество угля на весь сезон, поддерживая минимальную температуру в кабинетах, потому что больше ей рассчитывать не на что.

«Инженеры посчитали, что для доведения температуры воздуха в классах до санитарных норм нужно жечь в 10−15 раз больше местного угля либо заменить его на качественный уголь и увеличить объём поставок в 5 раз, — объясняет Алексей Волков. — Но уголь — грязное топливо. Это приведёт к серьёзному повышению уровня загрязнения воздуха. С климатической точки зрения уголь — плохой способ получения энергии».

По словам Алексея Волкова, ставка на уголь похожа на двойную игру. С одной стороны, Узбекистан внедряет возобновляемые источники энергии и прилагает огромные усилия, чтобы выполнить международные обязательств по предотвращению изменения климата. С другой, страна наращивает сжигание угля и этим фактические компенсирует весь объём выбросов, который удалось сократить установкой ветровых и солнечных станций.

Алексей Волков.



«Нужно думать, что может решить проблему отопления и в то же время быть климатически разумной альтернативой, — настаивает Алексей. — Но самое главное, чтобы это было экономически выгодно и оправдано. Инженеры посчитали, что самой энергоэффективной альтернативой будут тепловые насосы».

Их установку и предложили баяутской школе.

Заводы важнее детей?

«Природа окружает нас энергией в разных формах, — говорит Алексей Волков — Тепло фактически бесплатно присутствует в воздухе, земле, воде. Тепловой насос усиливает и преобразует это тепло в привычное для нас отопление».

По его словам, тепловые насосы работают как «холодильники наоборот». Принцип работы теплового насоса по системе «воздух-воздух», который установят в баяутской школе, похож на работу энергоэффективного кондиционера.

«Прелесть теплового насоса в том, что 1 кВт электроэнергии он переводит в 3 кВт тепловой, тогда как угольный котёл 1 кВт топлива переводит в 0,7 кВт тепловой энергии. Такой эффективности, как у тепловых насосов с коэффициентом преобразования энергии 1 к 3, нет у других технологий», — говорит Алексей Волков.

Технология отопления при помощи тепловых насосов прочно зарекомендовала себя в Европе ещё много лет назад. Они взрыво- и пожаробезопасны, а значит, идеальны для социальных объектов. Оборудованием легко пользоваться, оно может служить до 25 лет.

Единственным барьером в наших условиях является источник питания тепловых насосов. Они работают на электричестве. Его потребление в стране опережает генерацию, поэтому энергосистема испытывает дефицит.

Помимо частых отключений, само электричество обходится школам дорого, отмечает Алексей Волков. По его словам, все бюджетные организации платят за электроэнергию по максимальной ставке — 800 сумов за 1 кВт*ч, то есть наравне с такими промышленными гигантами, как АГМК и НГМК.

С одной стороны, государство устанавливает школам максимальный тариф за использование довольно чистой энергии. С другой — субсидирует учебным заведениям 90% расходов на покупку самого грязного топлива. Килограмм угля обходится им в 410 сумов — в 10 раз ниже рыночной стоимости. В таких условиях переход на энергоэффективные системы для школ остаётся невыгодным мероприятием.

«Такой расстановкой приоритетов государство фактически порицает переход на использование чистой энергии, — говорит Алексей Волков. — Школы платят за электричество по тарифам промпредприятий и, несмотря на это, они не являются объектами первой категории, как заводы: их постоянно отключают от электричества. Почему заводы не отключают, а школы отключают? Дети не так важны, как промышленность?»

Палисадник, высаженный учащимися.

Как контроль частных инициатив «душит» важные проекты

Баяутским проектом ПМГ ГЭФ хочет протестировать саму возможность отопления школ не углём.

«Какими будут результаты? Как тепло будет в школе? — перечисляет Волков задачи исследования. — Насколько хорошо работает эта технология? Рентабельна ли она в качестве альтернативы для всех сельских школ Узбекистана?»

Эксперимент позволит протестировать и посчитать все эти параметры. Результаты предоставят правительству, чтобы оно взвесило все за и против и приняло решение о дальнейшей судьбе альтернативного отопления детских образовательных учреждений.

Тепловой насос в баяутской школе должны были установить ещё летом 2022 года. Министерство экономического развития, по словам Алексея Волкова, дало надежду на распространение её опыта на другие образовательные учреждения страны, если экономический анализ проекта покажет целесообразность копирования.





Однако проект поглотила бюрократическая машина. Дело в том, что ПМГ ГЭФ финансирует проектные инициативы только через неправительственные некоммерческие организации. В Узбекистане они всегда сталкивались со множеством препон в своей деятельности.

В июне 2022 года новое постановление правительства усугубило условия работы ННО. Документ легализовал прямое вмешательство государства во внутренние дела организаций и чрезмерный контроль ННО. Госорганы получили право изменять уже утверждённые донорами проекты. Инициативы, получившие финансирование на сумму более 2000 БРВ (660 млн сумов — на июль 2023 года), обязали проходить трудновыполнимое согласование с министерствами юстиции и иностранных дел, а также Кабинетом министров.

«Декларируется, что всё это улучшит партнёрство между ННО и правительством. Но в итоге такой подход только подрывает их эффективное сотрудничество. Чрезмерный, зачастую ничем не объяснимый контроль над деятельностью ННО, убивает какую-либо инициативу, останавливает их развитие, хотя именно ННО могут стать реальным драйвером социального и экономического развития», — уверен Алексей Волков.

В итоге от ННО требуют проходить тяжёлую процедуру согласования и утверждения проектов с государством, в то время как у коммерческого сектора куда больше свободы в работе, чем у тех, кто не получает коммерческую выгоду от своей деятельности. На эти и другие проблемы представители ННО указывали в своём обращении с просьбой отменить постановление, которое, кроме всего прочего, противоречит другим нормативно-правовым актам. Таким образом, согласование баяутского проекта растянулось на более чем 8 месяцев. Проект выбился из всех поставленных графиков, но летом 2023 года ему всё-таки дали ход.

Алексей Волков подчёркивает, что Программа малых грантов потому так и называется, что не может выделять проектам крупные суммы. Обычно инициативы получают на реализацию до 50 тысяч долларов при том, что эти деньги покроют не более половины от их стоимости. Другую половину грантополучатели должны находить сами.

Однако баяутская школа — история особенная. Это один из двух стратегических проектов, которые сегодня поддерживает ПМГ ГЭФ. Такие инициативы получают до 150 тысяч долларов при том же условии паритетного финансирования.

«Стратегический проект — особый, — рассказывает Алексей Волков. — Он должен иметь важные результаты при распространении по всей стране. Сейчас у нас есть два таких проекта. Первый — по водосберегающим технологиям, в котором мы поддерживаем продвижение таких технологий по стране, потому что у нас много земель и фермеров и нужно экономить много воды. Любая работа в рамках этой технологии распространится на неопределённо большое количество „повторителей“ и позволит сэкономить реально большой объём воды».

Школа — второй стратегический проект, поскольку есть надежда, что если результаты будут хорошими, правительство распространит баяутский опыт на другие 6700 сельских школ Узбекистана. В таком случае проект будет иметь колоссальное экологическое и социальное значение.

Софинанисоварием баяутского проекта ПМГ ГЭФ считает ремонт школы. Его в 2022 году на деньги Всемирного банка провело Министерство экономического развития и сокращения бедности. По словам Алексея Волкова, без ремонта новая система отопления была бы бессмысленной, поскольку оконные рамы, изоляция стен и крыши были в таком состоянии, что отопление такого здания ничем не отличалась бы от отопления улицы.

Кроме того, в школе заменили трубы и батареи. Вместо 10 буржуек, которые опоясывали здание, вернули центральную угольную котельную. Её ПМГ ГЭФ намерена оставить в качестве запасного варианта на случай отключения электричества. Оно, кстати, требуется и для работы насосов центральной котельной.

Котельная.



«В [2022−2023 учебном году] электричество постоянно отключали, поэтому отопление в школе даже с новой центральной котельной всё равно не работало как нужно, — говорит Алексей Волков. — Чтобы в случае отключения электроэнергии циркуляционный насос угольного котла не отключался, мы установим резервный генератор и новый трансформатор, потому что сейчас школа подключена к единственному в посёлке трансформатору, который обслуживает ещё 1250 домохозяйств, а мы не хотим нагружать село».

Несмотря на то, что тепловые насосы имеют хороший коэффициент преобразования энергии, они, тем не менее, потребляют достаточно электроэнергии. Переводить их на работу солнечных фотоэлектрических станций для отопления одной школы — дорого и нецелесообразно, говорит Алексей Волков.

«Электричество должны генерировать большие станции. Вот они могут быть на ветру, солнце или газе, или это могут быть атомные станции. Альтернатива хорошо работает, когда масштаб большой. Смысл проекта — посчитать все плюсы и минусы альтернативы и привлечь внимание к проблеме. Сейчас в школах ужасно холодно. Мы не выполняем элементарные санитарные требования. Но если школы не сделают приоритетными объектами, чтобы их, как заводы, не отключали от электричества, тепла в них не будет. Как могут дети учиться в таких условиях? Никак. Если мы сегодня пренебрегаем условиями образования детей, то завтра получим слабый человеческий капитал. Можно ли тогда говорить о развитии страны?»