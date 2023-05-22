16−18 мая в Самарканде прошла ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития. В интервью «Газете.uz» управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Жужанна Харгитай поделилась мыслями об итогах форума, важности поддержки женского предпринимательства и перехода к «зелёной» энергии, необходимости повышения тарифов на электроэнергию, а также рассказала о приоритетных направлениях для банка в Узбекистане и о том, на что финансовый институт обращает внимание перед инвестированием в местные бизнесы.

— Можете рассказать о результатах форума ЕБРР «Инвестирование в устойчивость» и его важности для Узбекистана?

— Наверное, это было мероприятие с наибольшим количеством участников в Узбекистане за последние шесть лет: 2800 зарегистрированных участников, которые представляли различные страны, бизнесы, ННО и СМИ. На форуме обсуждались такие темы, как переход к «зелёной» экономике, инклюзивное развитие, женское предпринимательство, цифровизация, высокие стандарты управления (good governance), что подразумевает экономические реформы.

Заседание Совета управляющих ЕБРР ознаменовало исторический этап в нашем развитии. Было принято решение, что банк будет расширять операции в Африке. Мы будем использовать наш капитал более гибко, чтобы увеличить наши инвестиции. В прошлом году они составили 13 млрд евро, и это позволяет нам делать многое для поддержки наших стран, в особенности для экономики Украины.

Сессия по инвестиционным перспективам Узбекистана была наиболее активной из-за внимания, которое привлекает страна благодаря реформам и благоприятным условиям для бизнеса.

На форуме была отличная атмосфера, его посетили много клиентов банка из Центральной Азии и стран за ее пределами: от Туркменистана до Монголии, от ОАЭ и до Франции. Кроме того, были и потенциальные клиенты, которые рассматривают возможность инвестирования в Центральную Азию и, в частности, в Узбекистан. Мы подписали много новых инвестиционных соглашений как в частном, так и в государственном секторе.

Жужанна Харгитай, вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев и заместитель директора OTP Bank Ласло Вульф на сессии «Новый Узбекистан — новые инвестиционные перспективы».

Ещё до приезда в Самарканд мы подписали соглашения о новых инвестициях в Узбекистан на сумму около 450 млн евро. Здесь мы увеличили сумму ещё на 100 млн. В прошлом году мы инвестировали в страну около 840 млн евро. Я уверена, что в этом году также достигнем этого уровня, а может, и превысим. Узбекистан входит в пятёрку ведущих стран, куда инвестирует ЕБРР, и тут важен не объем, а то, куда мы инвестируем.

Я была в Самарканде пару недель назад, когда мы запустили план действий по «Зелёному городу», результаты которого вы уже можете видеть на примере электробусов в городе. Так что это было историческим событием не только для самого ЕБРР, но также для наших отношений с Узбекистаном.

— Примерно год назад ЕБРР начал пилотный проект по менторингу для женщин-предпринимателей. Почему важно поддерживать бизнесы, возглавляемые женщинами, для экономики развивающейся страны?

— Узбекистан будет проигрывать, если не поддержит их. Это относительно новое поколение предпринимателей, и экономика в целом выиграет от дополнительных знаний, энергии и видения бизнеса.

Мы консультируем малый бизнес, включая бизнес, возглавляемый женщинами, в двух направлениях. Первое — это индивидуальное консультирование, которое мы предоставляем компаниям с самым высоким потенциалом для роста, то есть компаниям с ежегодным ростом более чем в 10% в год. Я имею ввиду продажи, когда говорю о росте. Сейчас мы консультируем компании от Албании до Монголии. Мы собираем их вместе, и они получают консультацию в течение пяти лет.

Второе направление, которое реализуется благодаря цифровизации — это онлайн-тренинги. Здесь осуществляется наставничество от женщин-предпринимателей для женщин-предпринимателей, где люди находят, скажем так, родственные души. Я с радостью запускала программу по менторингу. Это относительно небольшая программа, но почему она важна?

Есть предпринимательницы, которые уже успешно развивают свой бизнес в этой же стране и сталкивались с теми же проблемами, что другим ещё предстоит, будь это в семье, разработке стратегии или поиске источников финансирования, и подопечные могут установить с ними связь, чтобы обращаться к ним со своими вопросами в определённый период времени. Это такой тет-а-тет, которое полезно не только подопечным, но и наставницам, потому что происходит обмен знаниями между поколениями. Пара наставниц мне уже сказали, что они научились определённым навыкам от своих подопечных.

Хотелось бы видеть побольше такого наставничества. Я надеюсь, что такое происходит и между мужчинами и в целом со всеми. У каждого предпринимателя есть свой бизнес, своя стратегия, и мы можем конкурировать, но для дальнейшего роста нужен обмен опытом между предпринимателями.

Участники форума в Самарканде. Фото: ЕБРР.

— ЕБРР финансирует и инвестирует в местные бизнес-проекты. Каковы основные критерии института перед инвестированием в проект? На что следует обратить внимание местному бизнесу, если он хочет привлечь институциональные инвестиции?

— ЕБРР сам по себе является крупным банком. Во-первых, мы предоставляем кредитные линии местным банкам, через которых местные предприниматели могут получить финансирование. В Узбекистане мы работаем с Ipak yo’li, SQB, Asaka Bank, TBC Bank и Hamkor Bank.

Второй вид нашего участия — это разделение рисков. Например, местный банк может прийти к нам и сказать: «Я хотел бы разделить риск с ЕБРР, потому что я не полностью знаю, как анализировать эту компанию или предпринимателя». И в таких случаях такие банки, как Hamkorbank или Asaka или SQB предоставляют финансирование, а ЕБРР разделяет, как правило, 50% этого риска. В таких случаях мы становимся ближе к компании, иногда мы сами приводим такие компании к нашим партнерам.

Третий вид нашего участия — это прямое финансирование. Здесь мы смотрим на бизнес-план, на что будет использовано финансирование: на капитальные расходы, новое оборудование, расширение мощностей. То есть, нам нужно понять, насколько эффективно будут использованы средства от займа. В рамках форума в Самарканде мы заключили кредитное соглашение с компанией Meros Pharm, оборотный капитал которого составляет более 20 млн долларов. Это чтобы дать представление о масштабах компаний, с которыми мы работаем напрямую.

Кроме того, мы смотрим на стратегию компании. Нужна не просто идея на этапе мозгового штурма, а чёткое видение и опыт ведения прибыльного бизнеса. Мы также смотрим на финансовые показатели на основе Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО). Мы можем помочь компаниям понять эти стандарты, потому что в Узбекистане даже банки смотрят в основном на бухгалтерскую отчётность компаний. Возможно, это даёт прозрачность для понимания роста продаж, прибыльности, структуры затрат, конкурентоспособности и места на рынке, мы тоже на это смотрим.

Мы также смотрим на экспортный потенциал, куда направляется выручка, насколько прозрачно финансирование. Также важно понимать структуру корпоративного управления, чтобы владелец не был также бухгалтером или генеральным директором компании.

Поэтому подготовьте свои финансовые отчёты, подумайте о своей стратегии и хорошо представьте, для чего вы хотите использовать финансирование. С ЕБРР стоит работать напрямую, если ваши потребности в займе (кредите) составляют около 5 млн долларов или выше. Если ниже, то вы можете обратиться в местный банк или приходите к нам, а затем мы вместе обратимся в один из наших партнёрских банков. И тогда мы разделим риски.

В 90% случаев мы финансируем частный бизнес. Мы также рассматриваем государственные компании, которые планируются к приватизации или находятся на пути к приватизации. Но это должны быть крупные компании, с высоким потенциалом роста и прибыльностью, так как мы всё-таки являемся банком.

— По каким ключевым направлениям будет работать ЕБРР в регионе и, в частности, с Узбекистаном в дальнейшем?

— На двусторонней встрече между ЕБРР и правительством Узбекистана президент [Шавкат] Мирзиёев обозначил пять приоритетных направлений, в которых от нас ждут активности. Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо отметила, что мы согласны работать по ним. Она отдельно подчеркнула реформы, так как для нас это основной фактор, способствующий реализации этих приоритетов.

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.

Мы будем поддерживать развитие частного сектора в трёх направлениях. Именно частный сектор стимулирует экономический рост. Новые рабочие места могут появиться только благодаря частному сектору и узбекским предпринимателям.

Так вот, мы будем финансировать малый и средний бизнес через партнёрские банки или напрямую. Во-вторых, будет поддержано женское предпринимательство, и мы расширим программы в этом направлении. Наши партнёрские финансовые институты всё больше понимают, что они выходят на новый сегмент. Последнее направление, которое мы добавили, — это кредитная линия для молодых предпринимателей, владельцев или менеджеров компаний, которые младше 35 лет, но имеют налоговую историю, то есть это не стартапы. Мы запустим эту кредитную линию в конце этого года.

Президент также попросил поддержать стартапы, но в этом направлении мы пока не работали. Есть другие финансовые институты, которые могли бы этим заняться.

Конечно же, нам важен переход к «зелёной» экономике. Мы уже много инвестировали в переход к возобновляемым источникам энергии, есть частные инвесторы, проекты которых через два или три года могут начать работать. В этом направлении мы хотим сказать, что не надо заигрывать с углём, когда есть так много возобновляемых источников энергии.

Президент ЕБРР обратила внимание на необходимость подходящей инфраструктуры. Солнце и ветер — это прерывистые источники энергии. Поэтому необходимо существенно укрепить сети передачи электроэнергии. В ближайшее время мы будем думать над стратегией инвестирования в эти сети, что также поможет избежать массовых отключений и перебоев. Укрепление сети поможет и достижению таких амбициозных планов, как выработка 40% электроэнергии на основе возобновляемых источников в ближайшие 7 лет.

Есть обстоятельства, которые, возможно, понравятся не всем. Необходимо повысить тарифы на электроэнергию. Правительство рассматривает этот вопрос, потому что государство не должно предоставлять абсолютно всем электроэнергию по субсидированной цене, которая не покрывает расходы, не говоря уже об инвестициях.

Нужно разработать стратегию, которая тщательно проинформирует людей и бизнес о том, как и насколько будут повышаться тарифы на электроэнергию. С поднятием тарифов не нужно тянуть, и это должно произойти уже в ближайшие месяцы, но при этом важно защищать уязвимые домохозяйства. Поднять тариф нужно для того, чтобы покрывать расходы, а освобождённые средства государственного бюджета можно направить на социальные цели, инвестировать в образование и другое.

Нужно развивать инфраструктуру и транспортные связи, что также поспособствует сотрудничеству в регионе и внутри Узбекистана. Мы работаем над автомобильной дорогой Ташкент-Самарканд, которая будет построена на основе государственно-частного партнёрства, а также рассматриваем железнодорожный сектор и сотрудничество с аэропортами Узбекистана.

Мы часто слышим о том, что Узбекистану нужно преодолеть две страны, чтобы выйти к морю, поэтому нужно найти альтернативные маршруты для импорта сырья для производства, а также экспорта, который будет расти.

Как уже было объявлено, Самарканд стал первым городом Узбекистана, который присоединился к инициативе ЕБРР «Зелёные города». Мы планируем добавить в этот список Нукус и разработать его стратегический план. Нас также попросили рассмотреть Андижан как «зелёный город». Нужен стратегический план, но также ряд инвестиций в городской транспорт, уличное освещение, обработку твёрдых отходов и улучшение очистки сточных вод и питьевой воды.

С церемонии подписания соглашения по присоединению Самарканда к инициативе ЕБРР «Зелёные города». Фото: ЕБРР.

В сельском хозяйстве мы сейчас финансируем проект по повышению эффективности ирригации. В начале года мы подписали инвестиционное соглашение почти на 200 млн долларов. Нас интересуют цепочки поставок, то есть мы помогаем интеграторам, которые могут продавать семена, предоставлять технику на лизинг или покупать продукты у фермеров.

Я не могу закончить этот разговор, не упомянув о процессе приватизации. Есть два направления. Первое — это банки. Мы уже предоставили конвертируемый заём, который мы сможем конвертировать в капитал банка при условии трансформации банка. Мы работаем с Asakabank, где можно быть смелее.

Но нужно менять культуру. Нужно отказаться от «telephone banking», то есть нужно отменить практику предоставления кредита государственным предприятиям по одному звонку в банк. Эти банки всё больше концентрируются на коммерческом кредитовании. Я надеюсь, что другие банки тоже будут трансформироваться. Но SQB и Asakabank должны быть трансформированы.

Выступая на форуме, заместитель главного исполнительного директора OTP банка (Венгрия — ред.) поделился двумя мыслями. Первое, когда они начали изучать экономику Узбекистана, ВВП страны составлял 60 млрд долларов. К тому времени, когда они подписали соглашение о вхождении на рынок, он уже составляет 80 млрд. Цифры говорят сами за себя. Второе, он был обеспокоен, что они не приняли решение два года назад. Теперь на рынке появилась конкуренция. Так что им нужно засучить рукава. OTP доказал в Болгарии, в Сербии и в других странах центральной и юго-восточной Европы, что они способны обеспечить трансформацию. Поэтому мы хотим работать с правительством над преобразованием государственных банков, чтобы они могли привлекать стратегических инвесторов.

Также нужно приватизировать государственные предприятия. Приватизация «Ферганаазота» доказала, что прозрачные тендеры могут привлечь высококачественных иностранных инвесторов, которых гораздо больше, чем может казаться. Наши коллеги из Агентства стратегических реформ напомнили о планах по проведению IPO таких компаний, как АГМК и НГМК. Они хотят выставить акции этих компаний на Лондонской фондовой бирже, но это можно сделать при условии хорошей трансформации, прозрачного корпоративного управления.

Мы будем помогать с финансированием и консультациями по трансформации стратегических компаний, которые относятся к Агентству стратегических реформ, чтобы они стали более прозрачными с точки зрения финансового управления, закупок, корроративного управления, и, может, даже имели независиового председателя наблюдательного совета к тому времени, когда они начнут приватизацию путём продажи стратегическому инвестору либо через IPO.

Это широкие приоритеты, и я как представительница ЕБРР также обратила бы внимание на сектор информационных технологий и телекоммуникаций. Но этот диалог ещё предстоит.

Беседовал Давлат Умаров.