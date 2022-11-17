Инициативная группа негосударственных некоммерческих организаций и гражданских активистов Узбекистана выступила с коллективным обращением об отмене постановления Кабинета министров «Об утверждении положения о порядке взаимного сотрудничества местных ННО при реализации международных грантовых проектов с органами государственного управления».

В обращении приводятся семь аргументов для отмены постановления и говорится, что оно «противоречит национальному законодательству, международным стандартам по правам человека на свободу ассоциации и препятствует развитию независимого гражданского общества» в Узбекистане.

Представители ННО отмечают, что «несмотря на прогрессивные реформы, состояние гражданского общества в Узбекистане всё ещё остается неудовлетворительным, в связи с тем, что принимаемые нормативно-правовые акты противоречат друг другу, тем самым внедряя все больше бюрократических препон и оставляя меньше свободы ассоциации и деятельности для гражданского общества». «Газета.uz» приводит обращение целиком.

Обращение

Мы, инициативная группа, состоящая из ряда негосударственных некоммерческих организаций (ННО) и гражданских активистов Узбекистана, призываем к отмене постановления Кабинета Министров №328 от 13 июня 2022 года «Об утверждении положения о порядке взаимного сотрудничества местных негосударственных некоммерческих организаций при реализации международных грантовых проектов с органами государственного управления» в связи с тем, что оно противоречит национальному законодательству, международным стандартам по правам человека на свободу ассоциации и препятствует развитию независимого гражданского общества в Республике Узбекистан.

В настоящее время в Республике Узбекистан под руководством Президента Шавката Мирзиёева идёт системный и динамичный процесс реформирования всех сфер жизни общества: развития политической, правовой и социально-экономической систем, духовного возрождения и утверждения демократических ценностей в интересах человека. В данном процессе ННО как часть гражданского общества играет важнейшую роль. Однако, несмотря на прогрессивные реформы, состояние гражданского общества в Узбекистане всё ещё остается неудовлетворительным в связи с тем, что принимаемые нормативно-правовые акты (НПА) противоречат друг другу, тем самым внедряя всё больше бюрократических препон и оставляя меньше свободы ассоциации и деятельности для гражданского общества.

Указанные проблемы также отмечены в пункте 7 Указа Президента Республики Узбекистан от 04.05.2018 года №УП-5430 «О мерах по коренному повышению роли институтов гражданского общества в процессе демократического обновления страны». Кроме этого, в пункте 4 данного УП отмечены проблемы с регистрацией ННО и сложности с получением иностранных грантов и иных материальных благ в осуществлении их деятельности. В связи с этим Президент Республики Узбекистан в своем обращении в январе 2020 года отметил, что государство поставило перед собой такую высокую цель, как построение вместе с народом нового Узбекистана, по принципу: «Инициатор реформ — само общество».

Следует отметить, что все ННО в стране соблюдали указанные в нормативных актах требования по получению иностранных грантов и осуществлению своей деятельности согласно действующему законодательству, которое предусматривает пошаговый порядок реализации проектов при донорской поддержке. Более того, практически каждое ННО имеет социальное партнерство с государственными и правоохранительными органами, а также органами власти на местах и иными ведомствами в процессе осуществления проектов и деятельности ННО в рамках механизма взаимодействия, согласно Закону РУз «О социальном партнёрстве».

Заложенный правовой фундамент (после ратификации Всеобщей декларации прав человека в 1992 году, Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) в 1995 году) гарантирует свободу ассоциаций, что является основой для развития гражданского общества.Более того, основные принципы взаимоотношений между институтами гражданского общества и государством закреплены в ст. 58 действующей Конституции Республики Узбекистан, гарантирующей, что государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных объединений, создает им равные правовые возможности для участия в общественной жизни и запрещает вмешательство в их деятельность. Закон «О гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций» (ч. 3 ст. 5.) также запрещает воспрепятствование и вмешательство в деятельность ННО.

Однако Постановление Кабинета Министров №328 от 13 июня 2022 г., противоречит политическому курсу Президента страны, который ратует за развитие независимого гражданского общества, повышение его социальной активности в выполнении значимых задач государства по защите и продвижению прав человека, а также оказанию социальной поддержки уязвимым слоям населения. В главе 2 Положения «О порядке взаимодействия ННО с органами государственного управления при реализации грантовых проектов», утверждённого указанным выше ПКМ №328, отмечено, что отныне «реализация грантового проекта местных ННО организуется по многоэтапной схеме при участии госорганов», предусмотренной приложением №2.

Во-первых, данный документ противоречит как нормам международного права (Статье 22 МПГПП о праве на свободу ассоциаций и Общим принципам защиты пространства для деятельности гражданского общества и права на доступ к ресурсам, являющегося частью права на свободу объединения, что важно не только для существования ассоциаций, но соблюдения прав и свобод тех, кто получает пользу от их работы), так и нормам Конституции Республики Узбекистан, а также законов, гарантирующих деятельность ННО. Кроме этого, согласно данного документа, легализуется прямое вмешательство госорганов во внутренние дела ННО (пункты 11−19 утвержденного Положения, в действительности, являются пошаговой инструкцией вмешательства в реализацию проектов ННО). К примеру, в пункте 12 Положения указано, что национальный партнёр в рамках взаимного сотрудничества с ННО вносит по мере необходимости предложения по изменениям и дополнениям в уже утвержденный и поддержанный донорами грантовый проект. Как может госорган вносить изменения и дополнения в грантовый проект, утвержденный международным донором?! Такие же вопросы вызывают и другие полномочия госоргана, которые фактически ставят ННО в зависимость от госоргана, препятствуют ННО реализовывать свои функции и задачи независимо и свободно. Социальное партнёрство необходимо, если оно предусмотрено в проекте ННО, но это не всегда обязательно. А данный порядок исключает такую возможность.

Во-вторых, данное постановление не было согласовано с представителями ННО Узбекистана ни в формате обсуждения в ходе встреч, ни в формате онлайн обсуждения на сайте regulation.gov.uz. По крайней мере НАННОУз, объединяющая более 1300 ННО, призванная представлять интересы ННО в госорганах, не организовала участие ННО в его обсуждении. В итоге документ принят кулуарно и публично не обсуждался, что противоречит пункту 6 Указа Президента от 4 мая 2018 г. №5430.

В-третьих, многие устойчивые ННО самостоятельно за годы работ, без постороннего вмешательства, уже длительное время беспрепятственно работают с госорганами в рамках социального партнёрства. Можно привести в качестве примеров опыт сотрудничества Института демократии и прав человека с Министерством внутренних дел, Уполномоченным Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсманом), Министерством занятости и трудовых отношений, Министерством по поддержки махалли и старшего поколения, Минздравом и др. Аналогично и РИЦ «Интилиш» 20 лет работают с ГУИН МВД Республики Узбекистан, «Истикболли авлод» с Генеральной прокуратурой, МВД, Омбудсманом, ЦПГИ с Гендерной комиссией и комитетом Сената по вопросам женщин и гендерного равенства, Ассоциация инвалидов Узбекистана с НЦПЧ и многие другие.

По вводимому порядку предлагается «сверху» назначать партнёров из числа госорганов, которые будут активно принимать участие в реализации проектов ННО. Очевидно, что ни о каком эффективном сотрудничестве не может идти речи там, где это сотрудничество возлагается на госорган под бременем ответственности. Данный подзаконный акт противоречит Закону «О социальном партнерстве», так как устанавливает иной порядок взаимодействия ННО и госорганов.

В-четвёртых, опасения о негативном влиянии международных доноров на национальные ННО по меньшей мере безосновательны, поскольку большинство международных организаций, которые осуществляют свою инвестиционную деятельность, предварительно проходят аккредитацию в соответствующих органах Республики Узбекистан, и благонадежность их проверяется кратно. Кроме того, сами ННО согласовывают получение грантов и иных материальных средств от зарубежных доноров с органами юстиции, согласно постановлению Кабинета Министров №858 от 09.10.2019 года, которое, в свою очередь, предполагает, что органы юстиции могут не одобрить получение финансирования, а также отчитываются перед органами юстиции о своей деятельности по предлагаемой форме.

В-пятых, в настоящее время в Республике активно работающих ННО по грантам международных доноров не так много. В рамках действия постановления №328 даже эти немногие ННО просто приостановят свою активную деятельность, а международные доноры не будут заинтересованы в финансировании проектов ННО Узбекистана, в связи с такой излишней бюрократизацией процесса согласования и вмешательства госорганов в ход реализации проектов (См. Постановление Кабинета Министров от 09.10.2019 года №858). Это, безусловно, негативно скажется как на международном имидже государства, так и на продвижении реформ в интересах экономического развития страны и обеспечения прав социально уязвимых лиц, которые не смогут получить свои услуги, поддержку и помощь. Как показывает международная практика, без активного третьего сектора государству трудно будет самому выполнять все социальные функции и задачи, ибо многие социальные вопросы, которые помогали решать ННО, останутся нерешёнными.

В-шестых, указанные выше проблемы отмечены также в правовом анализе Международного центра некоммерческого права (ICNL) — международной организации, предоставляющей техническую помощь, исследования и информацию поддержки в разработке законов и систем регулирования для организаций гражданского общества в странах по всему миру, занимающейся созданием благоприятных правовых и финансовых условий для гражданского общества по всей Евразии (прилагается к коллективному обращению).

В-седьмых, уже есть негативный опыт данного постановления. Есть конкретные факты, когда органы юстиции длительное время оставляют обращения ННО без ответа, не соблюдают сроки, и реализация календарного плана проекта, прошедшего одобрение донора, задерживается. Появились случаи, когда доноры не переводят средства гранта на расчётный счёт организации до согласования в госорганах, хотя Положение предусматривает порядок согласования после их поступления на расчётный счёт ННО. Бесспорно, что это станет препятствием в реализации проектов, и многие доноры могут даже потребовать вернуть обратно перечисленные на расчётный счёт ННО средства (факты могут быть предоставлены по требованию). Данная проблема может быть отражена в альтернативных докладах ННО в КПЧ ООН о том, как в государстве соблюдается право на свободу ассоциаций, и повлечет за собой критические замечания.

Исходя из вышеизложенного, мы считаем необходимым отменить Постановление №328 от 13.06.2022 года как противоречащее национальному законодательству, Концепции развития гражданского общества в 2021—2025 годах, утвержденной Указом Президента, предусматривающей устранение бюрократических барьеров, связанных с получением средств от иностранных источников, и решение вопросов увеличения объема государственной поддержки ННО в виде субсидий и социальных заказов за счет бюджетных средств, а также нормам международного права.

Просим организовать широкое обсуждение ситуации с ключевыми министерствами, ведомствами, депутатами парламента, включая инициативную группу по данному обращению и ННО. Мы готовы в ходе конструктивного обсуждения во время встреч дать предложения по оказанию реального содействия и поддержки ННО в осуществлении задач по участию гражданского общества в построении Нового Узбекистана.

Дополнительно

Правовой анализ Положения о порядке взаимодействия ННО с органами государственного управления при реализации международных грантовых проектов Международного центра некоммерческого права (МЦНП)

Представители ННО или гражданские активисты, которые хотят поддержать обращение, могут заполнить форму для подписи: https://forms.gle/Ja3PQJB45PypCyBL6

ННО, которые столкнулось с проблемами с постановлением №328, могут рассказать о них, заполнив форму: https://forms.gle/hRAHemTqDDZSVBe89