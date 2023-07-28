Июль 2023 года станет самым жарким месяцем на планете за всю историю наблюдений. Об этом говорится в совместном заявлении Всемирной метеорологической организации (ВМО) и Службы ЕС по наблюдению за изменением климата Copernicus.

По данным ВМО и Copernicus, в июле уже зафиксированы самый жаркий трёхнедельный период и три самых жарких дня за всю историю наблюдений — это 5,6 и 7 июля.

Средняя температура на планете в первые 23 дня июля составила 16,95 градуса Цельсия. Это намного выше 16,63 градуса Цельсия, зарегистрированных в июле 2019 года, который считается самым жарким месяцем в истории на сегодня.

Директор Copernicus Карло Буонтемпо отметил, что температуры нынешнего июля разительно отличаются от метеоданных, регистрируемых с 1940-х годов, и «не имеют аналогов в нашей истории последнего тысячелетия и, вероятно, беспрецедентны даже для прошедших ста тысяч лет».

Эти температуры ответственны за волны экстремальной жары, наблюдающиеся в Северной Америке, Европе и Азии, а также лесные пожары в Канаде и Греции, говорится в заявлении.

Почему температура бьёт рекорды

Эксперты убеждены, что в аномальной жаре виновато изменение климата, вызванное деятельностью человека.

«Рекордные температуры — часть тенденции резкого повышения глобальных температур. Антропогенные выбросы являются основной причиной повышения температуры», — сказал Карло Буонтемпо.

Ранее группа учёных проекта World Weather Attribution (WWA) также пришла к выводу, что антропогенное изменение климата сыграло ключевую роль в возникновении экстремальной жары, охватившей в июле Северную Америку, Европу и Азию.

«Если бы не влияние человека на климат, то условий для такого повышения температуры в мире было бы чрезвычайно мало», — говорится в исследовании.

Согласно анализу WWA, выбросы парниковых газов привели к повышению температуры воздуха в Европе на 2,5 градуса, в Северной Америке — на 2 градуса, а в Китае — на 1.

Ещё один фактор, способствующий усилению жары, — наступление природного явления Эль-Ниньо, для которого характерно аномальное повышение температуры в восточной части Тихого океана.

Наложение антропогенного и естественного факторов с 98-процентной вероятностью приведёт к тому, что следующее пятилетие станет самым тёплым за всю историю наблюдений.

«Эра глобального кипения»

«Изменение климата уже здесь. Это ужасно. И это только начало», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя данные ВМО и Copernicus.

«Человечество в опасности», — отметил Гутерриш на пресс-конференции 28 июля. «Для обширных частей Северной Америки, Азии, Африки и Европы — это жестокое лето. Для всей планеты это катастрофа. А для учёных однозначно — виноваты люди».

«Происходящее полностью соответствует предсказаниям и неоднократным предупреждениям. Удивляет только скорость изменений… Эпоха глобального потепления закончилась; наступила эпоха глобального кипения», — добавил он.

По словам главы ООН, международное сообщество по-прежнему может ограничить повышение глобальной температуры 1,5 градусами Цельсия и избежать самых опасных последствий глобального изменения климата.

Он отметил, что некоторый прогресс все-таки заметен — идёт активное внедрение возобновляемых источников энергии и предпринимаются положительные шаги в таких секторах, как судоходство. Но этих мер недостаточно и требуются «быстрые действия».

«Этим воздухом невозможно дышать. Эта жара невыносима. А уровень доходов от добычи ископаемого топлива и бездействие в сфере климата — недопустимы. Больше никакой нерешительности, никаких оправданий, никаких ожиданий, пока другие сделают первый шаг. На это просто больше нет времени», — подчеркнул Гутерриш.