Десятки тысяч деревьев вдоль дорог в двух областях Узбекистана могут быть срублены ради строительства автомобильных дорог.

Финансист Отабек Бакиров со ссылкой на протокол собрания №58 от 21 июля, подписанный вице-премьером Жамшидом Ходжаевым, сообщил, что министру экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азизу Абдухакимову было поручено дать заключение на перенос 31371 дерева в Бухарской области и 21083 деревьев в Сурхандарье в течение недели, то есть до 28 июля.

На пресс-конференции 27 июля журналист Kun.uz Ильёс Сафаров со ссылкой на источники заявил, что в Сурхандарьинской и Бухарской областях планируется срубить почти 70 тысяч деревьев в связи со строительством автомобильных дорог.

Обиджон Кудратов. Фото: АИМК.

Первый заместитель министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Обиджон Кудратов в ответ сообщил, что Минэкологии выразило свою позицию и отказало в проекте.

«Это [предложение] пока на уровне проекта. Это не было согласовано с министерством, был дан отказ. После отказа мы дополнительно обратились с письмами в соответствующие инстанции, чтобы сохранить деревья вдоль дорог, которые могут срубить», — заявил он.

Первый замглавы Минэкологии отметил, что некоторые вопросы, связанные с природой и общественностью, должны проходить общественное слушание и получать разрешение.

«И в Сурхандарье, и в Бухаре пройдут общественные слушания. По их итогам будет принято соответствующее решение. Мы об этом договорились с Кабинетом министров… В первую очередь, мы сами предпримем меры по сохранению этих деревьев», — заявил он.

С конца 2021 года в Узбекистане действует бессрочный мораторий на вырубку деревьев. Несмотря на увеличение штрафа за его нарушение, вырубка деревьев не прекращается. Регулярно появляются сообщения о повреждении деревьев, после чего они засыхают. Имелись случаи переноса деревья в другие места, но основная их часть после этого погибает.