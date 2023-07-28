Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата прокомментировало сообщения о планах переноса более 31,3 тысячи деревьев и кустарников в Бухарской области и 21,8 тысячи деревьев в Сурхандарьинской области в связи с реконструкцией автодорог.

В министерстве назвали неверной информацию о том, что деревья планировалось вырубить (об этом, в частности, написала и «Газета.uz» со ссылкой на информацию, прозвучавшую на пресс-конференции 27 июля).

Как сообщили в министерстве, 6 июля хокимият Бухарской области направил на согласование проект реконструкции участка автодороги А-380 «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу» (между 150−228 км) с пересадкой 31371 дерева и кустарника на пустующие участки в близлежащих районах.

7 июля хокимият Сурхандарьинской области запросил помощь в пересадке 21803 деревьев на участках дорог 4Р-100 «Мангузор-Джаркурган-Бандихан-Алтынсай-Денау» (128−174 км) и 4Р-105 «Дарбанд-Байсун-Эльбайон» (5−70 км) в связи с реконструкцией.

В министерстве подтвердили, что протоколом заседания правительственной комиссии №58 от 21 июля, подписанным заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым, Министерству экологии поручалось в недельный срок дать обоснованное заключение и внести в комиссию предложения по переносу указанных деревьев без причинения ущерба окружающей среде.

«В этом документе не было ни единой формулировки про „вырубку“ деревьев, а также указаний совершать какие-либо действия с зелёными насаждениями в такое жаркое время года», — заявили в министерстве.

«Министерством… было дано однозначное отрицательное заключение, а также обращено внимание инициаторов этих проектов на то, что нарушения, связанные с уничтожением или повреждением объектов растительного мира, относятся к категории тяжких преступлений, а также о значительной роли этих деревьев и кустарников в снижении воздействия пыльно-песчаных бурь, наблюдаемых по всей республике», — отметили в Минэкологии.

После ответов, направленных министерством в хокимияты, представители строительной компании из Бухарской области посетили министерство и сообщили об изменении проекта без причинения вреда для деревьев и кустарников.

Какое окончательное решение принято по второму проекту, не уточняется.

В министерстве напомнили, что по инициативе министра Азиза Абдухакимова внедрён новый механизм рассмотрения подобных запросов — путём организации общественных слушаний по вопросам вырубки или пересадки деревьев. В них могут участвовать как местные жители, так и средства массовой информации и активисты.

«Необходимо отметить, что подобные запросы не редкость в ходе рассмотрения различных инвестиционных проектов. Естественно, что инициаторы проектов вносят свои предложения, исходя из своей заинтересованности, а, в свою очередь, Министерство экологии выносит своё заключение, исходя из интересов защиты окружающей среды и сохранения природного баланса», — заявили в министерстве.

Минэкологии выразило «благодарность за активную позицию представителей СМИ в вопросах защиты деревьев и сохранения экологического баланса».

Ранее Экологическая партия Узбекистана сообщила, что её представители выехали в регионы вместе с депутатами местных, учёными и специалистами для изучения вопроса.

«Мы передадим в органы государственной власти свои предложения по принятию мер по спасению деревьев, устранению всех случаев, представляющих опасность для окружающей среды, и возьмём эти работы под собственный контроль», — заявили в партии.

Накануне, после появления новостей о возможной вырубке деревьев, заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Одилжон Тожиев заявил, что «парламент не будет молча наблюдать».

«Никакое строительство не должно осуществляться в ущерб природе… Будем обсуждать и отправим депутатский запрос», — подчеркнул он.