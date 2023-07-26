На берегу Большого Андижанского канала на территории Ферганской области было обнаружено вырубленными 1213 деревьев, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Сотрудники Генпрокуратуры и областного управления Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата в ходе расследования установили, что деревья были вырублены в январе-феврале.

Изучение показало, что это было умышленно сделано должностными лицами ООО «Багдодмахсуссувпудрат» и другими. Ущерб растительному миру оценён в 4,6 млрд сумов.

Прокуратура Ферганской области возбудила уголовное дело по статье 198 (повреждение или уничтожение посевов, леса, деревьев либо других растений) Уголовного кодекса.

Генпрокуратура установила контроль над следственными действиями, которые ведут органы внутренних дел.