Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана прокомментировало сообщение генерального штаба вооружённых сил Украины о том, что в составе армии России в оккупированной Горловке в Донецкой области обнаружены граждане Узбекистана. По заявлению украинской стороны, узбекистанцы прибыли в Мариуполь для строительных работ, но у них отобрали паспорта и мобилизовали в качестве добровольцев.

В Агентстве призвали граждан Узбекистана, временно работающих в России, не выезжать на работу в зоны военных действий, а также не участвовать в боевых действиях.

В ведомстве напомнили, что согласно статье 154−1 Уголовного кодекса поступление гражданина Узбекистана на военную службу, на службу в органы безопасности, полиции, военной юстиции или иные подобные органы иностранных государств наказывается штрафом до 300 базовых расчётных величин (9,9 млн сумов) или исправительными работами до 3 лет, а при вербовке — до 5 лет лишения свободы.

Накануне посольство Украины призвало граждан Узбекистана не участвовать в войне РФ против этой страны и не посещать временно оккупированные территории Украины. Такие граждане «будут рассматриваться как пособники оккупантов и привлекаться к ответственности», заявили в дипмиссии.

В свою очередь, посольство Узбекистана в Киеве заявило, что если информация генштаба ВС Украины об обнаружении граждан Узбекистана в Горловке подтвердится, то будут предприняты «все необходимые меры для защиты интересов наших граждан».