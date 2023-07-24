Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 июля подписал постановление о мерах по строительству «Нового Ташкента».

В документе указано, что для разработки генерального плана нового города привлечены компании Meinhardt из Сингапура, Foster + Partners из Великобритании и OMA из Нидерландов.

«Газета.uz» писала, что инжиниринговая и инвестиционная компания Meinhardt Group и Министерство инвестиций, промышленности и торговли подписали соглашение о создании Центра проектирования и инжиниринга для разработки и реализации проекта «Нового Ташкента». Компания должны спроектировать генплан первого этапа города стоимостью 1 млрд долларов.

Согласно соглашению, центр планировалось открыть в феврале-марте, а разработку концепции мастер-плана проекта «Новый Ташкент» завершить в апреле-мае. Разработка детальной планировки проекта ожидалась в июле-октябре.

Meinhardt Group — крупнейшая инжиниринговая и инвестиционная компания Сингапура, созданная в 1955 году. Принимала участие в строительстве 510 крупных инфраструктурных и промышленных объектов по всему миру (список проектов), в том числе в Малайзии, ОАЭ, Великобритании, Мальдивах, Катаре, Камбодже, Вьетнаме, Индии и других. Среди проектов — строительство первого терминала аэропорта Сингапура Чанги, несколько раз признавался лучшим аэропортом мира. Количество сотрудников — 5000 человек.

Foster + Partners — британское архитектурное бюро с головным офисом в Лондоне. Основано в 1967 году Норманом Фостером. Разрабатывало генпланы городов в ряде стран, в частности, генплан строительства жилых домов на окраине Бангкока, генплан правительственного города в Индии, генплан Элиникона в Греции, проекты реконструкции здания Рейхстага в Берлине, стадионов Уэмбли в Англии и Камп Ноу в Испании, проект здания банка HSBC в Гонконге (в то время самое дорогое здание в мире), кампус Apple в Купертино, штаб-квартиру IBM в Великобритании и многие другие (список). Foster + Partners также проектировала здания Дворца мира и согласия, Хан-Шатыра и Абу-Даби Плаза в Астане.

OMA (Office for Metropolitan Architecture) — нидерландское проектное бюро, занимающееся архитектурой, градостроительством и культурологическим анализом (список проектов). Основано в Лондоне в 1975 году. Крупнейшие градостроительные работы ОМА — район «Эролилль» (генплан — 1989−1994 годы, реализация — с 1990-х годов), расположенный рядом с историческим ядром Лилля, генплан центра нидерландского Алмере (проект — с 1994 года, реализация — 1998−2007), план реконструкции объекта Всемирного наследия шахты Цехе-Цолльферайн в Эссене в Германии (2002, реализован в 2010-м). Участвовало в разработке проекта Большой Москвы (2012).

«Газета.uz» ранее подробно рассказывала о проекте генерального плана Ташкента, который включает в себя строительство умного города «Новый Ташкент» к востоку от столицы между реками Чирчик и Карасу. Он займёт площадь в 20 тысяч га и будет рассчитан на проживание 500 тысяч человек. Однако до 2045 года планируется застроить лишь 6000 га. Исходя из этих расчётов разработаны перспективные районы развития и застройки, а также схемы основных дорог, связывающих столицу с новым городом. Президент дал старт строительству «Нового Ташкента» 18 марта.