Узбекистан и Сингапур создадут Центр проектирования и инжиниринга для разработки и реализации проекта умного города «Новый Ташкент», сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ).

Соответствующее соглашение было подписано на встрече главы МИПТ Лазиза Кудратова и главы компании Meinhardt Group Шахзада Насима в ходе встречи 14 января.

В частности, главной задачей центра станет реализация градостроительных и промышленных инициатив. Речь о проектировании генерального плана первого этапа строительства умного города «Янги Тошкент» («Новый Ташкент») и ряда промышленных предприятий по выпуску химической и фармацевтической продукции. Обучение кадров для центра будет проводить сингапурская сторона.

Заместитель хокима города Ташкента Шароф Рахманов презентует проект строительства первого этапа «Нового Ташкента».

Согласно соглашению (есть у «Газеты.uz), центр планируется запустить в феврале-марте, а разработать концепцию мастер-плана проекта «Новый Ташкент» — в апреле-мае. Разработка детальной планировки проекта ожидается в июле-октябре. Стоимость соглашения оценивается в 1 млрд долларов.

Кроме того, Meinhardt Group совместно с «Узкимёсноат» планируют наладить выпуск алкилбензола для моющих средств в Кашкадарьинской области. Проект оценивается в 231 млн долларов. Завершение разработки технико-экономического обоснования проекта запланировано на апрель-май, а начало работ по привлечению инвесторов — на июль-август.

Кроме того, в компании также рассматривают реализацию проекта по производству каустической соды в Хорезмской области на 220 млн долларов.

Meinhardt group — крупнейшая инжиниринговая и инвестиционная компания Сингапура. Принимала участие в строительстве 510 крупных инфраструктурных и промышленных объектов по всему миру (список проектов), количество сотрудников — 5000 человек.

«Газета.uz» ранее подробно рассказывала о проекте генерального плана Ташкента, который включает в себя строительство умного города «Новый Ташкент» к востоку от столицы, между реками Чирчик и Карасу. Он займёт площадь в 20 тысяч га и будет рассчитан на проживание 500 тысяч человек. Однако до 2045 года планируется застроить лишь 6000 га. Исходя из этих расчётов разработаны перспективные районы развития и застройки, а также схемы основных дорог, связывающих столицу с новым городом.