Гражданин Узбекистана 23-летний Ш. Тожибоев погиб, участвуя в военных действиях в Украине, сообщила Служба государственной безопасности.

Молодой человек выехал в Россию на заработки, чтобы обеспечивать семью. «Несмотря на инвалидность, он работал в салатном цеху, наёмным работником и на стройке», — рассказала его мать в видео, которое распространила СГБ.

Затем молодой человек смог самостоятельно открыть кафе в России, он также купил себе автомобиль и подрабатывал частным извозом.

На видео, опубликованном СГБ, мать парня говорит, что его подставили, подбросив героин, когда он вёз клиента к российско-украинской границе.

«Мой сын честный, я не верю, что он способен на такое», — сказала она.

Ш. Тожибоев был приговорён к тюремному заключению в России. По словам его матери, во время отбытия наказания ее сына «мобилизовали» из места лишения свободы на войну, которую Россия ведёт в Украине.

«Хотя он никогда не проходил военную службу, не держал в руках оружие», — подчеркнул мать молодого человека.

В последний раз женщина общалась с сыном 10 сентября.

«Он позвонил и сказал: „Мама, я сказал им, что не буду служить, не буду убивать людей, не пойду туда, но меня все равно заставили“», — рассказала она.

Женщина сама привезла в Узбекистан останки сына (только верхнюю часть тела).

«Я никому не желаю такой судьбы. Берегите своих детей, не отправляйте никуда», — обратилась она к другим матерям.

В марте этого года СГБ сообщила, что житель Элликкалинского района Каракалпакстана, отбывавший тюремный срок в России, также погиб в Украине. Его отправили в Украину на строительные работы, и в место, где он находился, попал снаряд.

В октябре 2022 года «Газета.uz» поговорила с руководителями правозащитных организаций Tong Jahoni и «Русь сидящая» о том, как граждан Узбекистана, находящихся в России на заработках и в тюрьмах, вербуют для отправки на войну с Украиной. По данным на тот момент, каждый день более 10 граждан Узбекистана сталкивались с проблемой мобилизации в России.

В мае нынешнего года Министерство обороны Великобритании сообщило о попытках властей России вербовать трудовых мигрантов из Центральной Азии для участия в боевых действиях против Украины. Согласившихся служить, скорее всего, отправят на передовую, где уровень потерь российских войск чрезвычайной высок, говорилось в обзоре.

Напомним, согласно статье 154 Уголовного кодекса Узбекистана, наёмничество, то есть участие на территории или стороне иностранного государства в вооружённом конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим страны, находящейся в конфликте, с целью получения материального вознаграждения или иных личных выгод наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет.

По статье 154−1 Уголовного кодекса поступление гражданина Узбекистана на военную службу, на службу в органы безопасности, полиции, военной юстиции или иные подобные органы иностранных государств, наказывается штрафом до 300 базовых расчётных величин (9 млн сумов) или исправительными работами до 3 лет, а при вербовке — до 5 лет лишения свободы.