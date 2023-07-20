В январе-июне 2023 года в Узбекистане выявлено более 2000 нарушений, связанных с незаконной вырубкой деревьев и кустарников, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Общая сумма ущерба растительному миру оценивается в 3,6 млрд сумов.

По данным фактам было возбуждено 7 уголовных и 2055 административных дел, а также взыскан ущерб в размере 1,7 млрд сумов.

Напомним, что в 2022 году в Узбекистане было выявлено 4599 случаев правонарушений, связанных с незаконной вырубкой деревьев, в 2021 году незаконно вырубили 8243 деревьев, в 2020 году — 7812, в 2019 году — 3733.

В начале мая сенаторы Узбекистана одобрили поправки об ужесточении наказания за незаконную вырубку деревьев, предусматривающие увеличение штрафов и введение ареста до 15 суток. Кроме того, вводится ответственность за разработку проектной документации, повлёкшей вырубку ценных пород деревьев.

«Газета.uz» ранее изучила наказания за уничтожение зелёных насаждений в США, Европе и России и сравнила их с Узбекистаном.