Министерство природных ресурсов Узбекистана на встрече с фракцией Экологической партии 16 февраля предоставило информацию о проводимой работе и существующих проблемах, связанных с предотвращением вырубки деревьев на строительных объектах.

Как отмечалось на мероприятии, несмотря на принятые меры, всё ещё наблюдаются случаи незаконной вырубки, раскорчёвки, повреждения, уничтожения или пересадки растений, которые, в том числе приводят к гибели ценных многолетних деревьев.

Согласно предоставленной информации, в течение 2022 года выявлено 4599 случаев правонарушений, связанных с незаконной вырубкой деревьев и кустарников, в результате наложен административный штраф на 7,3 млрд сумов, а ущерб природе оценивается в 10 млрд сумов. Для сравнения: в 2019 году были выявлены факты незаконной рубки 3733 деревьев, в 2020 году — 7812, в 2021 году — 8243.

В прошлом году в том числе было вырублено 1777 ценных и многолетних деревьев. При анализе ситуации выяснилось, что из-за ограждения заборами строительных площадок деревья остаются без присмотра, повреждаются и погибают.

Кроме того, согласно статье 11 закона «Об экологической экспертизе» к объектам государственной экологической экспертизы относятся материалы выбора земельных участков под все виды строительства, предпроектная и проектная документация и другое.

Однако при инвентаризации строительных объектов в Ташкенте выявлено, что без получения заключения государственной экологической экспертизы под строительство выделены земельные участки и разработаны строительные проекты в 2019 году по 235 объектам, в 2020 году — по 89 объектам и в 2021 году — по 99 объектам.

В 2022 году в результате изучения территорий 332 хозяйствующих субъектов в 11 районах столицы проведена инвентаризация 21031 дерева разных видов, из них 17767 — декоративных, 2599 — плодовых деревьев, 103 из которых высохли и 20 — заражены разными болезнями.

На встрече отмечалось, что вокруг свыше 500 строительных объектов установлены ограждения, где «жизнь 24 тысяч деревьев находится под угрозой».

«К сожалению, на определённых строительных объектах наблюдались случаи вырубки деревьев. В частности, вырублено 55 деревьев на участке, где на строительном объекте в Мирзо-Улугбекском районе рылся котлован. Также выявлено, что на огороженной территории под строительство многоэтажного жилого дома в Чиланзарском районе повреждено 18 деревьев, а на строительной площадке в Яшнабадском районе незаконно вырублены 83 многолетних декоративных дерева», — говорится в сообщении.

Депутаты предложили внести поправки в постановления Кабинета министров «Об утверждении Единых административных строительных регламентов в сфере строительства» от 21 апреля 2022 года, направленных на недопущение вырубки деревьев на объектах строительства. Кроме того, парламентарии призвали чётко определить в документах порядок ограждения объектов строительства, полностью оцифровать деревья, не входящих в государственный лесной фонд республики.