Вырубка деревьев, продолжающаяся в Узбекистане с середины 2000-х годов, не уникальна для международной практики. Уничтожение лесов по сей день является серьёзной экологической проблемой во многих странах мира. На сегодняшний день леса покрывают чуть менее трети земной поверхности. При этом несмотря на усилия правительств по посадке деревьев, человечество ежегодно уничтожает 15−18 миллионов га леса. Для решения проблемы государства жёстко пресекают незаконную вырубку. «Газета.uz» сравнила наказания, предусмотренные за вырубку леса, в Америке, Европе, России и Узбекистане.





Узбекистан

На 26-й сессии Конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая прошла в ноябре 2021-го в Глазго, Узбекистан в числе других 137 государств обязался остановить и обратить вспять вырубку лесов к 2030 году.

Тогда же в рамках реализации общенационального проекта «Яшил макон» были определены задачи по высадке 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников в год по всей республике. Планировалось, что это увеличит общую площадь лесов с текущих 8,6 до 30 процентов.

Ситуация с сохранением зелёных территорий в Узбекистане сегодня катастрофическая. Бессрочный мораторий на вырубку деревьев, который в январе 2022 года объявил президент страны, не стал лекарством от болезни.

По информации, озвученной 3 мая на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса, в 2020 году в Узбекистане было незаконно вырублено 7812 деревьев, в том числе 3428 деревьев ценных пород, в 2021 году — 8243 (4182), в 2022 году — 4599.





Несмотря на ужесточение наказания за незаконное уничтожение и повреждение деревьев, ущерб, наносимый экологии, остаётся несоразмерным санкциям.

Штраф для граждан составляет от 10 до 15 БРВ (3,3 — 4,9 млн сумов), а для должностных лиц — от 15 до 20 БРВ (4,9 — 6,6 млн сумов).

За те же правонарушения, совершенные повторно в течение года после применения административного взыскания (часть 2 статьи 79 КоАО) штраф для граждан составит от 15 до 25 БРВ (4,9 — 8,5 млн сумов), а для должностных лиц — от 25 до 35 БРВ (8,2 млн сумов — 11,5 млн сумов). Предмет, которым зелёные насаждения вырубили или повредили при этом конфискуется. Кроме того, к числу наказаний за это нарушение добавляется административный арест до 15 суток.

Саудовская Аравия

Поскольку леса в Саудовской Аравии занимают лишь 0,5% от общей площади государства, за незаконную вырубку деревьев здесь грозят серьёзные штрафы и даже уголовная ответственность.

В 2020 году прокуратура Королевства Саудовская Аравия объявила об ужесточении наказания за ущерб растительному миру. Этот шаг является частью плана страны Vision 2030 по достижению экологической устойчивости к концу десятилетия.





Согласно Экологическому законодательству (глава 8, статья 40), незаконная вырубка, выкорчёвка или пересадка деревьев, обрезка ветвей, удаление коры влечёт за собой штраф до 30 млн риалов (почти 8 млн долларов США) или лишение свободы на срок до 10 лет. В некоторых случаях штраф и тюремное заключение могут быть наложены одновременно.

В случае повторного нарушения закона в течение одного года, штраф удваивается. Кроме того, нарушитель обязан устранить последствия ущерба и выплатить компенсации в соответствии с законодательством.

США

Леса занимают 33,9% территории США. Здесь в каждом городе и районе принято Положение о защите деревьев, которое содержит правила ухода за местными деревьями и их вырубки. В стране развиты услуги арбористов (древоводов) — сертифицированных специалистов по обслуживанию деревьев и уходу за ними.

В каждом городе, округе и штате есть законы, касающиеся вырубки деревьев на частной территории. Как разъясняют 8 Million Trees (компания, которая занимается крупномасштабными посадками в тропических лесах Амазонки — ред.), штрафы за вырубку деревьев без разрешения варьируются от 500 до 10 000 долларов США. Максимальный размер штрафа в некоторых случаях и штатах может доходить до 100 тысяч долларов.





Согласно Уголовному кодексу США (раздел 18, §1853), за незаконную вырубку или намеренное повреждение дерева, помимо наложения штрафа, может быть предусмотрено тюремное заключение на срок до одного года.

Великобритания

Площадь лесов составляет 13,2% от площади страны.

До 2023 года штрафы за несанкционированную валку леса не превышали 2,5 тысяч фунтов за ствол или двойную стоимость добытой древесины (в зависимости от того, что выше).

Согласно поправкам в Закон об охране окружающей среды, вступившим в силу с 1 января 2023 года, человек, незаконно срубивший дерево, обязан посадить саженцы и ухаживать за ними в течение 10 лет. На отказ выполнить решение суда о восстановлении уничтоженных лесопосадок в Великобритании могут ответить лишением свободы.

Продажа незаконно вырубленной древесины влечёт неограниченный штраф.





Франция

Леса составляют 28,6% площади континентальной Франции. В Париже зелёные зоны занимают только 9,5% территории столицы. Это самый низкий показатель среди крупных европейских городов.

Вырубка деревьев во Франции строго регламентирована тремя Кодексами: экологическим, градостроительным и лесным. Минимальный штраф за самовольный спил дерева составляет 1200 евро.





Согласно статье L480−4 Градостроительного кодекса, в случае с вырубкой деревьев при постройке здания правонарушители обязаны выплатить 6 000 евро за каждый квадратный метр площади, занятой строительством. При повторном правонарушении, помимо штрафа, может быть назначено лишение свободы на срок до 6 месяцев.

Заплатить штраф в размере 500 евро придётся и в случае незаконной обрезки ветвей.

Самовольная рубка стоящего дерева в лесу диаметром не менее 20 сантиметров карается тремя годами лишения свободы и штрафом в размере 45 000 евро.

Во Франции с 1982 года существует Перечень охраняемых деревьев. В него входят рожковое дерево, сосна муго, пробковый дуб, олеандр — всего 400 видов растений. Вырубка охраняемых деревьев без специального на то разрешения запрещена.





За попытку срубить охраняемое дерево без разрешения или свершившийся факт вырубки предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и штрафа в размере 150 000 евро. Помимо этого, компетентные органы могут потребовать от нарушителя компенсировать расходы на посадку нового дерева.

Германия

В Германии площадь лесов составляет 32,7% от площади страны. Лесные ресурсы являются ценным государственным имуществом, поэтому их незаконное использование считается преступлением. Согласно законодательству Германии, защита лесов является обязанностью государства и каждого гражданина, а правонарушители в этой сфере обвиняются в нарушении экологической безопасности населения.

За самовольное повреждение или вырубку дерева без разрешения правонарушителям грозит штраф, размер которого определяется каждой отдельной федеральной землёй. В зависимости от применимого законодательства и типа срубленного дерева, сумма может варьироваться от 50 до 100 тысяч евро.

Чтобы легально срубить дерево в Германии, нужно пройти долгий бюрократический процесс, нарушение которого грозит штрафом до 50 тысяч евро. Также необходимо соблюдать федеральные сроки рубки. Федеральный закон об охране природы предусматривает запрет на вырубку деревьев с марта по октябрь. Под категорический запрет попадают деревья, в ветвях которых гнездятся птицы или обитают другие животные.





Правонарушителей могут обязать возместить ущерб, нанесённый природе. Штрафы и компенсации направляются на защиту и восстановление лесов.

Россия

В России площадь лесов составляет 49,8% от общей территории.

Законодательство РФ — за редкими исключениями — запрещает самовольную вырубку деревьев и предусматривает за это серьёзные штрафы, прописанные в статье 260 УК РФ. Кроме того, статья 261 УК РФ предусматривает штрафы даже в том случае, если дерево не спилили или вырубили, а любым другим способом повредили, что привело к прекращению его роста.

Штрафы за незаконную вырубку дерева могут варьироваться от 300 до 3 млн рублей. Тяжесть наказания зависит от размера ущерба и обстоятельств правонарушения, например, совершена ли вырубка простым гражданином, юридическом лицом, группой лиц или с использованием служебного положения.





Помимо штрафа, Уголовный кодекс РФ предусматривает следующие наказания: