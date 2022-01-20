В 2022 году планируется обновить 35% автобусного парка Ташкента за счёт закупки 410 автобусов и электробусов. При этом количество автобусов большой вместимости намечено увеличить вдвое. Об этом, как писала «Газета.uz», говорилось на презентации у президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 19 января.

Согласно презентации, кадры которой были показаны по телевидению, на покупку 390 автобусов отечественного производства (190 — большой вместимости MAN A22 и 190 — средней вместимости Isuzu LE 60) намечено привлечь кредит Национального банка Узбекистана в 741,4 млрд сумов. Кроме того, за счёт средств «зелёного» фонда Всемирного банка в 6 млн долларов планируется приобрести 20 электробусов. Общая сумма, таким образом, составляет около 72 млн долларов (по курсу Центробанка на 20 января).

В 2023—2025 годах ожидается покупка ещё 600 автобусов и 53 электробусов за счёт привлечения кредитов международных финансовых институтов на 203,8 млн долларов.

Фото: «Узбекистан 24».

Текущая ситуация

Согласно представленным в презентации данным, в Ташкенте проживает около 2,7 миллиона человек, из них 2 миллиона считаются мобильной частью. Ещё 1,4 миллиона человек ежедневно прибывают в столицы из других регионов. Таким образом, количество социально активного населения, которое перемещается по городу, составляет 3,4 миллиона.

Общественным транспортом, по представленным оценкам, пользуется 1,2 миллиона пассажиров, или всего 700 тысяч человек, т. е. 21% населения. Из них около 466 тысяч (40%) перевозятся автобусами, 420 тысяч (36%) — метро, 120 тысяч (10%) — микроавтобусами и 166 тысяч (14%) — такси.

79% социально активного населения Ташкента, или 2,7 миллиона человек, пользуются личным автотранспортом.

Парк предприятий общественного транспорта насчитывает 1248 автобусов, работающих на 141 маршруте. Предприятия компании «Тошшахартрансхизмат» имеют 1179 автобусов (132 маршрута), частного сектора — 69 автобусов (9 маршрутов). Средний возраст всех автобусов — 7,1 года.

Частные предприятия также имеют 751 микроавтобус, работающий на 72 маршрутах. Кроме того, 400 предприятий имеют 10212 машин линейного такси.

Количество личного автотранспорта в городе составляет 613 тысяч, въезжающего ежедневно в город — 150 тысяч.

Метрополитен имеет в распоряжении 64 состава, курсирующих по 4 линиям.

Работа общественного транспорта является неэффективной, говорилось на презентации. Срок службы 350 автобусов, или 30%, превышает 10 лет, имеется потребность в 393 автобусах. Из-за загруженности улиц интервал движения автобусов в часы пик увеличивается с 15 до 30 минут.

Отмечались неправильная организация дорожного движения и большое количество ДТП. В 2021 году в столице зафиксировано 1119 аварий, в них пострадало 1252 человека (число умерших не сообщается). 17,3% ДТП (194) совершено на перекрёстках.

Говорилось о неразвитости сети тротуаров и велоинфраструктуры, а также повсеместной беспорядочной парковке — на многих улицах, в том числе в центре города, припаркованные автомобили занимают две полосы движения.

Главной целью совершенствования транспортной сферы в Ташкенте названо создание «безопасной, удобной и быстрой транспортной системы для повышения мобильности населения». Достичь этого планируется за счёт:

коренного изменения системы общественного транспорта;

совершенствования организации дорожного движения;

развития транспортной инфраструктуры;

цифровизации системы управления транспортом.

Президент определил главной задачей Министерства транспорта Узбекистана и хокимията Ташкента повышение уровня пользования общественным транспортом в два раза.

«Ежедневно в Ташкент приезжают 150 тысяч автомобилей, 1,4 миллиона человек въезжают и выезжают, число автомобилей увеличивается на 15% в год. Есть 500 загруженных перекрёстков. В развитых странах общественным транспортом пользуются 50% населения, у нас — 21%. Жители Ташкента недовольны», — сказал Шавкат Мирзиёев.

По его словам, общественный транспорт столицы завершил 2021 год с убытками в размере 150 млрд сумов.

«Разве транспорт может завершить год с убытками? Ни в одной развитой стране транспорт не выходит с убытками благодаря развитию других услуг, государственно-частного партнёрства, сокращения расстояний», — отметил он.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что приоритетное внимание должно быть уделено системному подходу и облегчению передвижения людей, обеспечению взаимосвязанности и комплексному развитию всех видов транспорта, в том числе маршрутного и железнодорожного и линий метро, а также инфраструктуры для велосипедного и пешего движения.

Президент поручил Минтрансу и хокимияту столицы поручено пересмотреть концепцию развития общественного транспорта и провести её широкое общественное обсуждение. «Газета.uz» писала об этой концепции в конце прошлого года.

Стоит отметить, что во многих городах с развитой транспортной системой, включая Берлин, Париж, Варшаву и Мадрид, общественный транспорт субсидируется из бюджета.