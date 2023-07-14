Дилшод Суръатович Азимов назначен исполняющим обязанности председателя правления предприятия «Узсувтаъминот». Решение об этом 13 июля приняло Агентство по управлению государственными активами Узбекистана.

Дилшод Азимов в предыдущие годы занимал должности первого заместителя и заместителя министра жилищно-коммунального обслуживания.

«Газета.uz» писала, что на совещании по привлечению в страну иностранных инвестиций 11 июля президент Шавкат Мирзиёев поручил уволить предыдущего председателя «Узсувтаъминот» Сахиба Саифназарова. Он занимал этот пост с 2019 года.

АО" Узсувтаъминот", созданное в 2020 году, обслуживает и развивает системы питьевого водоснабжения и канализации в стране. Компания полностью принадлежит Агентству по управления госактивами.