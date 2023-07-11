Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 11 июля уволил ряд руководителей республиканского уровня, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.
Глава государства освободил от должностей председателя Комитета по автомобильным дорогам Абдурахмона Абдувалиева, председателя компании «Узбекистон темир йуллари» Хуснитдина Хосилова, заместителя министра водного хозяйства Бахтиёра Камалова, заместителя министра транспорта Абдусамата Муминова, председателя правления компании «Узсувтаъминот» Сахиба Саифназарова.
Председатель ассоциации «Узтекстильпром» Илхом Хайдаров, председатель компании «Тепловые электрические станции» Баходир Жураев, председатель «Узпромстройбанка» Сахи Аннакличев получили выговор.
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